Sonntagstermin Discounter bleiben Heiligabend dicht

Die Discounterkette Lidl will ebenso wie Konkurrent Aldi ihre Filialen dieses Jahr nicht an Heiligabend öffnen. Man habe sich dagegen entschieden, eine im Gesetz festgelegte Sonderregelung für den Sonntag des 24. Dezember in Anspruch zu nehmen, teilte das Unternehmen in Neckarsulm mit.

Die Mitarbeiter sollten eine entspannte Zeit im Kreise ihrer Liebsten verbringen dürfen, sagte Lidl-Deutschlandchef Marin Dokozic. Mit einer ähnlichen Begründung hatten Aldi Nord und Süd bereits Ende Oktober angekündigt, ihre Filialen nicht öffnen zu wollen.

Auch die Märkte der Kette Norma verzichten laut einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" auf eine Öffnung. Die Mitarbeiter von Kaufland, wie Lidl ein Unternehmen der Schwarz-Gruppe, und Penny müssen ebenfalls nicht arbeiten. Bei Rewe und Edeka könnte es unter Umständen anders sein: Selbstständig geführte Filialen entscheiden selbst über den Betrieb an Heiligabend.

Diskussion um Geschäftsöffnung

Wenn Heiligabend wie in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, dürfen Lebensmittelhändler maximal drei Stunden lang bis 14 Uhr öffnen. Tankstellen oder Geschäfte an Flughäfen oder Fernbahnhöfen dürfen das sonntags ohnehin.

Bundesweit war eine Diskussion um die Geschäftsöffnung an Heiligabend entstanden. Die Gewerkschaft Ver.di läuft seit Wochen Sturm dagegen. Sie bezeichnete einen verkaufsoffenen Sonntag an dem Tag als "zynisch" und rief dazu auf, an diesem Tag nicht einkaufen zu gehen.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für "Welt Online" sprachen sich 87,2 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Geschäfte in diesem Jahr an Heiligabend nicht öffnen sollten. 72,4 Prozent sagten dabei "Nein, auf keinen Fall", 14,8 Prozent antworten mit "Eher nein". Nur etwa jeder zehnte Deutsche (10,3 Prozent) befürwortete eine Öffnung der Geschäfte an Heiligabend.

Die Sonderregelungen für verkaufsoffene Sonntage unterliegen den Landesbehörden. Keines der 16 Bundesländer hat eine Ladenöffnung von Lebensmittelgeschäften am 24. Dezember grundsätzlich ausgeschlossen. Die maximale Öffnungsdauer unterscheidet sich von Land zu Land.