Vor Lidl-Start in Nordamerika Aldi will in den USA expandieren

Kurz vor der Eröffnung der ersten Lidl-Filialen in den USA hat Konkurrent Aldi seine Expansionspläne in Nordamerika noch einmal kräftig aufgestockt. Der deutsche Discounterfinder will in den nächsten fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Dollar investieren und die Zahl seiner US-Filialen von derzeit 1600 auf rund 2500 bis Ende 2022 erhöhen. Nach eigenen Angaben würde der Discounter damit, gemessen an der Zahl der Geschäfte, zur drittgrößten Lebensmittelkette in den USA.

"Wir wachsen in einer Zeit, in der andere Händler zu kämpfen haben", sagte der US-Chef von Aldi, Jason Hart. Der Discounter sei heute eines der am schnellsten expandierenden Handelsunternehmen in den USA. Insgesamt entstünden durch die Expansion 25.000 neue Jobs.

Erst im Februar hatte Aldi ein 1,6 Milliarden-Dollar-Programm zur Modernisierung seines US-Filialnetzes angekündigt - und US-Platzhirsch Walmart schickte bereits Preisspione in Aldi-Filialen. Nun hat der deutsche Discounter seine Investitionspläne noch einmal um weitere 3,4 Milliarden Dollar auf insgesamt fünf Milliarden Dollar erweitert.

Einer der Gründe dafür könnte auch der Einstieg von Lidl in den US-Markt sein. Der Aldi-Rivale eröffnet am Donnerstag seine ersten neun US-Filialen in den Bundesstaaten Virginia, North und South Carolina. Noch in diesem Sommer sollen dort 20 Filialen aufmachen. Innerhalb eines Jahres sollen 100 weitere Geschäfte entlang der Ostküste folgen.

Aldi operiert in den USA längst in anderen Größenordnungen. 1300 von insgesamt rund 1600 bestehende Filialen sollen bis 2020 umgebaut werden. Dafür sind 1,6 Milliarden vorgesehen. Die Zahl der Kunden soll laut den Aldi-Plänen von derzeit rund 40 Millionen monatlich auf 100 Millionen anschwellen. Im Zuge der Expansion will das Unternehmen 25.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Der Discounter wolle auch seine Produktpalette in den USA erweitern und mehr Bioprodukte aufnehmen. Das Unternehmen ist seit 1976 in den USA präsent und hat Filialen in 35 der 50 Bundesstaaten.

Dennoch ist Aldi vielen US-Bürgern bislang kein Begriff. Dies liegt auch daran, dass das Unternehmen bislang auf große Werbekampagnen verzichtet. Die Aldi-Läden in den USA gehören Aldi Süd, während Aldi Nord dort die Kette Trader Joe's besitzt, die ebenso wie das Mutterhaus auf preisgünstige Lebensmittel spezialisiert ist.