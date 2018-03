Wertvollste US-Unternehmen Amazon verdrängt Google-Mutterkonzern Alphabet von Platz zwei

In die Rangliste der wertvollsten US-Unternehmen kommt Bewegung: Amazon ist gemessen am Börsenwert an der Google-Mutter Alphabet vorbeigezogen und belegt nun Platz zwei. An der Spitze bleibt Apple.