Erfolgreicher Widerstand gegen Amazon in New York Annahme verweigert

Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Viele Spekulanten dürften daher am Donnerstag eine Entscheidung bitter bereut haben, die noch am Tag zuvor ein todsicherer Anlagetipp schien: Immobilien im New Yorker Stadtteil Queens.

Seit Amazon im November angekündigt hatte, am East River eine weitere Unternehmenszentrale zu errichten, rannten die Kaufinteressenten den Maklern die Türen ein. "Binnen eines Lidschlags" habe sich der Markt in Long Island City gedreht, so der Luxusvermarkter Stribling & Associates. Dank Amazon mussten die Verkäufer in LIC nicht mehr länger um die Kunden buhlen, sondern umgekehrt. Im Apartmentgebäude "Corte" stiegen die Preise über Nacht um 30.000 Dollar, ein Käufer aus Übersee bot unter Verzicht auf einen Besichtigungstermin gleich zwei Millionen Dollar für eine der Wohnungen. Als die Maklerin nach einer halben Stunde nicht reagiert hatte, legte der Interessent noch mal 20.000 Dollar drauf.

Subventionen verärgern Linke und Liberale

Doch nun ist die Goldgräberstimmung so plötzlich verflogen, wie sie aufloderte. Amazon hat den Bau des 400.000-Quadratmeter-Campus in New York storniert, - dem Konzern wurde der Widerstand vor Ort gegen "HQ2" zu lästig. Zwar hätten 70 Prozent der New Yorker die Pläne unterstützt, erklärte das Unternehmen beleidigt, aber: "Eine Reihe von Lokal- und Bundesstaatspolitikern haben klar gemacht, dass sie unsere Präsenz ablehnen und nicht mit uns an den notwendigen Beziehungen arbeiten wollen, um das Projekt fortzusetzen". Anders gesagt: zu unseren Bedingungen oder gar nicht.

Tatsächlich hatten viele Anwohner, Gemeindevertreter und Aktivisten dagegen protestiert, dass die Stadt für Amazon den roten Teppich ausrollt. Sie fürchteten, dass die Ansiedlung von bis zu 25.000 Tech-Jobs in dem schnell wachsenden Stadtteil eine Turbo-Gentrifizierung zu Lasten der sozial Schwachen und den Kollaps der ohnehin überlasteten U-Bahn auslösen würde.

REUTERS Amazon-Zentrale in Seattle

Den Missmut steigerte, dass die sonst verfeindeten Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo ("Wenn nötig, ändere ich meinen Namen in Amazon Cuomo"), dieses Mal gemeinsam Standortpolitik im Hauruck-Verfahren betrieben. Amazon, das an der Börse zwischenzeitlich mehr als eine Billion Dollar wert war und seinen Gründer Jeff Bezos zum reichsten Mann der Welt gemacht hat, sollte zudem ein fettes Begrüßungsgeld erhalten: Die Finanzmetropole und der Bundesstaat haben Subventionen von insgesamt bis zu drei Milliarden Dollar zugesagt. Einen Hubschrauber-Landeplatz für Bezos gab's noch obendrauf.

Lesen Sie hier: Konzerne als Miettreiber - Microsoft bietet Seattle 500 Millionen Dollar

All dies hat eine Protestwelle ausgelöst, die Ultralinke einmal mit Ordoliberalen einte. Die sozialistische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte die Subventionen - genauso wie die Heimatzeitung des Big Apple, die "New York Times", und das marktliberale "Wall Street Journal", das sich über "kapitalistische Vetternwirtschaft der schlimmsten Art" erregte. Viele Kritiker fragten sich, warum die globale Finanzmetropole, die mit ihrem Kulturangebot, Universitäten, Parks und einzigartigem Flair Talente aus aller Welt anzieht, bei Amazon als Bittsteller auftreten musste.

Gewohnt, umschwärmt zu werden

Auch Google und Facebook haben Zentralen in New York, Twitter betreibt sein zweigrößtes Büro in Manhattan. Google hat angekündigt, die Zahl seiner Beschäftigten auf fast 20.000 zu verdoppeln - ganz ohne Staatshilfen. "Nicht die 99 Prozent sollten beweisen müssen, dass sie die Ein-Prozent-Präsenz in unserer Gemeinde wert sind. Sondern Amazon sollte beweisen, dass es ein verantwortungsvoller Unternehmensnachbar ist", hatten der Queens-Stadtrat Jimmy Van Bramer und der Bundesstaats-Senator Michael Gianaris nach Amazons Standortentscheidung gefordert. Gianaris sitzt in einem Gremium, das der Ansiedlung zustimmen muss. Ob er sich am Ende wirklich gegen Amazon gestellt hätte, ist allerdings fraglich.

Doch das wollte Amazon nicht abwarten. Bezos' Konzern ist es gewohnt, umschwärmt zu werden. 238 Städte und Gemeinden hatten sich während des 14-monatigen Bieterwettbewerbs um das HQ2 dem Unternehmen aus Seattle angedient. Sie hatten mit Steuernachlässen, preiswertem Bauland und anderen Vergünstigungen geworben. Am Ende entschied sich Amazon für die üblichen Verdächtigen: die Metropolen New York und Washington. Die ewigen Verlierer in der Provinz gingen leer aus.

Amazon hat erklärt, man werde keinen Ersatz für New York suchen. Trotzdem hofft zumindest einer der Verlierer, nun als zweite Wahl zum Zug zu kommen. Er habe Amazon schon kontaktiert, ließ der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, wissen. "New Jersey ist offen für Geschäft." New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio gab sich dagegen trotzig: Amazon, erklärte er, sei eben nicht hart genug, um es in seiner Stadt zu schaffen.