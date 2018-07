Gesetzentwurf Regierung will Amazon für Steuerbetrug haften lassen

Die Bundesregierung will IT-Konzerne wie Amazon und Ebay offenbar bei Steuerbetrug im Internet stärker in die Pflicht nehmen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") unter Berufung auf einen Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett schon am Mittwoch verabschieden könnte.

Ab Anfang 2019 sollen E-Commerce-Plattformen demnach verpflichtet werden, detaillierte Daten über die Händler zu erfassen, die über die Online-Marktplätze Geschäfte machen. Die Finanzämter sollen so besser prüfen können, ob die Händler ordnungsgemäß die Umsatzsteuer abführen, heißt es in dem Bericht.

Wer seinen Aufzeichnungspflichten nicht nachkommt, solle künftig für die nicht gezahlten Umsatzsteuern seiner Händler aufkommen, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Regierung schätzt, dass ihr jedes Jahr mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag entgeht, weil vor allem Tausende kleine Unternehmen aus China und Hongkong keine Umsatzsteuer zahlen.