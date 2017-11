Berlin Amazon sucht Privatleute als Paketboten

Nach Feierabend noch Pakete austragen? Der Internethändler Amazon will auch in Deutschland Privatpersonen als selbstständige Paketboten anheuern. Das Programm mit dem Namen "Amazon Flex" starte in Kürze in Berlin, bestätigte das Unternehmen.

Eine Unternehmenssprecherin sagte dem "Tagesspiegel", der zuerst darüber berichtete: "Wir wollen in den nächsten Wochen die ersten Kunden beliefern." "Flex"-Boten müssten ein eigenes Auto und ein Smartphone haben. Amazon arbeite bereits in den USA, Großbritannien und in Singapur mit Tausenden Privatpersonen zusammen, die so ihr Einkommen aufbesserten, teilte der Online-Händler mit.

Das Programm richte sich an Menschen, die gelegentlich Pakete liefern wollten. Als Arbeitsaufwand wurden Blöcke von vier Stunden genannt. Da diese schwanken könnten, sei der Dienst nicht als Vollzeittätigkeit zu planen. Ob es Höchst- oder Mindeststunden gibt, konnte Amazon gegenüber dem "Tagesspiegel" nicht sagen. Eine vierstündige Lieferschicht werde mit bis zu 64 Euro entlohnt.

Ein Gewerbeschein sei erforderlich, sagte eine Sprecherin. Es würden die gesetzlichen Regelungen für Selbstständige gelten. In der Ausschreibung wird nicht deutlich, ob Amazon sich an den Kosten für den Fahrzeugunterhalt beteiligen wird.

Amazon sucht derzeit in Deutschland 13.000 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft.