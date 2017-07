Weltgrößter Online-Händler Amazon-Umsatz steigt, Gewinn bricht ein

Amazon hat im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnrückgang erlitten. Der Überschuss schrumpfte im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 197 Millionen Dollar (169 Mio Euro), wie der Online-Handelsriese nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Prognosen von Analysten wurden damit klar verfehlt.

Der Konzern von Jeff Bezos, der mit einem geschätzten Vermögen von 90,5 Milliarden Eurolaut "Forbes" der reichste Mensch der Welt ist, nimmt hohe Expansionskosten in Kauf und investiert kräftig in neue Geschäftsfelder wie etwa Video-Inhalte. Diese Ausgaben reißen Löcher in die Bilanz, kurbeln jedoch den Umsatz an.

Insgesamt stiegen die Erlöse im vergangenen Quartal um 25 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Markterwartungen. Anleger reagierten insgesamt enttäuscht auf die Zahlen, die Amazon-Aktie fiel nachbörslich zunächst um zwei Prozent.