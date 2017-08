Whole-Foods-Übernahme Amazon verschärft Lebensmittel-Preiskampf in den USA

Amazon treibt mit der Übernahme der US-Biokette Whole Foods den Preiskampf in der US-Lebensmittelbranche voran. Der Onlinehändler kündigte eine Preissenkung verschiedener Bioprodukte an. "Wir sind entschlossen, gesunde Bioprodukte anzubieten, die sich jeder leisten kann", sagte Amazon-Vorstand Jeff Wilke. Die Preissenkung umfasse Produkte von Rindfleisch bis hin zu Bananen.

Mit der Ankündigung schickte Amazon die Aktien der Konkurrenz auf Talfahrt. Die Papiere des weltweit größten Einzelhändlers Wal-Mart verloren zwei Prozent, die von Kroger - dem größten Betreiber von Supermärkten in den USA - sogar acht Prozent. Analysten erwarten nun, dass es zu einem Preiskampf auf dem US-Lebensmittelmarkt kommt.

Amazon übernimmt Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar, nach jüngsten Zahlen betreibt der Konzern derzeit 461 Supermärkte, 95 Prozent davon in den USA. Am Donnerstag erhielt der Onlinekonzern grünes Licht von den US-Behörden. Der Zusammenschluss tritt am Montag in Kraft.

Unterdessen hat sich US-Handelsriese Wal-Mart mit Google verbündet. Ab Ende September will Wal-Mart mit Google zusammenarbeiten, dann könnten über den Sprachassistenten von Google Hunderttausende Artikel bestellt werden.

Wal-Mart versuchte zuletzt mit einiger Verspätung, seinen Anteil am boomenden Onlinehandel auszubauen. Erst im Juni kündigte Wal-Mart an, im Kampf gegen Amazon die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren durch die eigenen Mitarbeiter zu testen. Sie sollten nach Feierabend auf ihrem Nachhauseweg die online bestellten Produkte zu den Kunden bringen.