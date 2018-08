Der US-Onlinehändler Amazon hat in seinem Logistikzentrum in Koblenz bereits mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen. Die Belegschaft soll in dieser Zeit fast verdoppelt werden, teilte Standortleiter Nikolai Lisac mit. Zu den regulären rund 1900 Beschäftigten sollen demnach bis zu 1500 Weihnachtsaushilfen dazukommen.

Der Marktführer Amazon beherrscht fast die Hälfte des deutschen Onlinehandels. Laut einer Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE) entfielen im Jahr 2017 etwa 46 Prozent des bundesweiten E-Commerce-Umsatzes auf die deutsche Tochter des US-Konzerns.

Um sich gegen den weihnachtlichen Kaufrausch zu wappnen, werde das Lager in Koblenz zudem vergrößert. Die Zahl der eingelagerten Artikel steige von normalerweise acht bis neun Millionen Euro im Weihnachtsgeschäft auf elf bis zwölf Millionen. Das 2012 eröffnete Zentrum hat mit 110.000 Quadratmetern eine Fläche von 15 Fußballfeldern.

Ebenfalls in den Weihnachtsvorbereitungen befindet sich der Amazon-Standort Frankenthal. In dem brandneuen Logistik-Haus, das rund 88.000 Quadratmeter groß ist, arbeite man mit Transportrobotern und beweglichen Regalen. "Damit entfallen Laufwege, und wir können mehr Waren auf weniger Raum lagern", sagte Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer. Jobs gingen dadurch nicht verloren.

Angesichts des langjährigen Tarifkonflikts äußerte die Gewerkschaft Ver.di Zweifel. "Auch wir wollen Schwerarbeit Maschinen überlassen, sehen aber auch den Trend, Personal einzusparen", sagte Gewerkschaftssprecher Günter Isemeyer.