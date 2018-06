Geldgeschäfte Wenn Amazon das Wohnzimmer zur Bank macht

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Alexa, buch' mir den Drachenflug Ende Juni." - "Ich buche den Drachenflugtermin Ende Juni. Wie sieht es dazu mit einer passenden Unfallversicherung aus?" - "Okay, such' mir ein Angebot raus und bezahl' über mein Amazon-Konto."

So oder ähnlich könnten künftig Dialoge mit Amazons smartem Lautsprecher Echo aussehen. Verbraucher können bequem aus dem Wohnzimmer Produkte und Dienstleistungen bestellen, Zusatzdienste und Bezahlung übernimmt die künstliche Intelligenz (KI).

Für die Finanzinstitute in Deutschland ist es dagegen ein Horrorszenario: Technikkonzerne wie Amazon, Facebook, die Google-Mutter Alphabet oder Apple könnten mit eigenen Finanzangeboten in den Markt einsteigen - und ihnen das Geschäft abgraben.

Experten zufolge ist ein Einstieg der großen Technikkonzerne in den Banken- und Versicherungsmarkt nur noch eine Frage der Zeit. "Das ist ein wichtiges Thema bei den Sparkassen", sagt Jens Rieken, der den Sparkassen Innovation Hub leitet, in dem neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. Laut dem "World Insurance Report 2018" der Beratungsgesellschaft Capgemini stehen die Technikkonzerne in den Startlöchern, um bald in Konkurrenz zu Versicherungsunternehmen zu treten.

Dabei könnte die Revolution durch das Wohnzimmer kommen: Denn eines der Instrumente, mit denen beispielsweise Amazon seine Finanzdienste verbreiten könnte, ist der Echo, der sich auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut.

Türöffner für Techunternehmen

Die Furcht, dass das Silicon Valley die Finanzbranche aufrollen könnte, bekam erst kürzlich neue Nahrung: US-Medien berichteten, dass Amazon unter anderem mit der US-Bank JPMorgan eine Partnerschaft sondiere. Auf Anfrage wollte Amazon sich dazu nicht äußern. Der Konzern wolle sich an Spekulationen nicht beteiligen, hieß es.

Bereits seit Jahren wird bei Banken und Sparkassen die mögliche Konkurrenz durch Techfirmen diskutiert. "Zunächst wurden kleinere Fintechs als Gefahr gesehen", sagt Sven Korschinowski, Digital-Banking-Experte der Beratungsgesellschaft KPMG. Inzwischen hätten die Banken erkannt, dass ihnen von dort keine Gefahr drohe. Das legt auch eine Studie des Weltwirtschaftsforums in Davos (WEF) nahe. Die kommt zu dem Schluss, dass die größte Gefahr für den Bankensektor vielmehr von den großen Technikkonzernen ausgehe.

Die großen Konzerne, mit denen viele Banken derzeit zusammenarbeiten, könnten ihre Partner überflüssig machen und deren Angebote durch eigene Dienste ersetzen. Viele der Technologiekonzerne besitzen bereits Banklizenzen. Gerade die Bestrebung der Finanzinstitute, ihren Kunden ein besseres Nutzererlebnis zu verschaffen, würde den Wettbewerbern aus der Techbranche die Türen öffnen, heißt es in der WEF-Studie.

Experimente mit Echo

Viele Banken und Sparkassen haben schon länger erkannt, dass sie ihren Kunden mehr bieten müssen als Geldautomaten und Kundenberater in Filialen. So sind Online- und mobiles Banking inzwischen selbstverständlich geworden.

Einige Institute haben bereits mit Amazons Echo experimentiert, beispielsweise um Aktienkurse per Sprache über den intelligenten Assistenten Alexa abfragen zu können. Seit Ende vergangenen Jahres lässt Amazon aber keine "Banking Skills" mehr zu. Das biete Raum für Spekulationen, dass der Internetkonzern selbst in das Bankgeschäft einsteigen wolle, sagt Rieken. Er sieht Voice-Anwendungen als neuen Kanal zur Kundenansprache.

"Technik spielt in der Kundenansprache eine herausragende Rolle", sagt auch KPMG-Experte Korschinowski. Das sei ein Nachteil für Banken, die vorhandene Technologien noch nicht genug nutzten. "Hier sind die großen Techunternehmen weit vorne."

So könnten über Alexa beispielsweise im Dialog im Wohnzimmer Anfragen für mögliche Immobilienfinanzierungen oder Versicherungspolicen erfolgen. "Die Banken sind dann weit weg vom Kunden", sagt Korschinowski. Allerdings hätten auch die klassischen Anbieter noch Chancen, wenn sie sich den technologischen Herausforderungen stellten.

Die Unternehmensberatung Bain & Company bescheinigt Amazon eine sehr gute Chance, den Bankensektor genauso zu verändern wie zuvor den Handel. Der Konzern strebe nicht an, zu einer Bank zu werden, heißt es in einer Analyse. Stattdessen übernehmen Partnerbanken die Verwaltung der Einlagen und Amazon sorgt für die Vergabe der Kredite und das Kundenerlebnis. Die Konzerne vermeiden dadurch zudem die strengen Regulierungsvorschriften, denen Banken unterliegen.

Dank der seit Januar geltenden europäischen Finanzrichtlinie PSD2 wird es für die Techbranche noch einfacher. Denn darin werden die Banken verpflichtet, Schnittstellen einzurichten, damit Zahlungsdienstleister auf die Konten ihrer Kunden zugreifen können. "PSD2 ist ein Einfallstor für die großen Techkonzerne", sagt KPMG-Experte Korschinowski.

Vorteil Big Data

Apple, Amazon, Facebook und Google bieten bereits seit Längerem eigene Bezahldienste an. Die Abrechnung erfolgt dabei oft über Kreditkartenkonten. Das ist laut der Bain-Studie auch einer der Gründe, warum Amazon über einen eigenen Einstieg in das Bankgeschäft nachdenkt: Das Unternehmen verspreche sich davon niedrigere Gebühren. Amazon muss den Kreditkartenanbietern durchschnittlich zwei Prozent Transaktionsgebühren zahlen.

Der Konzern könnte dadurch alleine in den USA jährlich eine Viertelmilliarde Dollar sparen. Eine weitere Motivation bestehe darin, noch mehr Daten über die eigenen Kunden zu gewinnen, beispielsweise über Einkommen und Ausgabeverhalten.

Die nahtlose Verknüpfung der enormen Datenmengen ist ein Vorteil der großen Technikkonzerne. "Das Einkaufsverhalten ihrer Kunden ist natürlich auch für Banken interessant", sagt KPMG-Experte Korschinowski. Darauf könnten sie aber nicht direkt zugreifen. Die Technikkonzerne könnten dagegen ihren Datenbestand besser nutzen, um ihren Kunden neue Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.

Eigene Währung

Das könnte so weit gehen, dass Amazon eine eigene Kryptowährung ausgeben könnte, sagt Korschinowski. "Dann müssen sie gar nicht mehr aus ihrem eigenen System heraus."

Für Amazon wäre die technische Entwicklung einer eigenen Währung auf Grundlage der Blockchain-Technik einfach zu meistern. Kapazitäten sind mit dem Clouddienst AWS und der Erfahrung des Konzerns bei KI genug vorhanden. Blockchain und KI gelten als Schlüsseltechnologien für die Finanzbranche. Das legt auch die Studie "Banking Technology Vision" des Beratungsunternehmens Accenture nahe.

Diese großen Techkonzerne mischen bei Finanzdienstleistungen mit

Amazon

Der Internetkonzern plant Medienberichten zufolge, eigene Girokonten für junge Kunden anzubieten. Das soll offenbar in Zusammenarbeit mit etablierten Banken geschehen. Doch Amazon bietet schon seit Längerem einige Finanzdienstleistungen an. So gibt der Konzern beispielsweise in Kooperation mit Banken eine eigene Kreditkarte aus. Zudem können Händler über den Bezahldienst Amazon Pay Onlinebestellungen ihrer Kunden abwickeln. Sogar Kredite vergibt der Internetkonzern: Über Amazon Lending können sich Marketplace-Händler Geld leihen, beispielsweise für größere Warenbestellungen.

Google

Auch Google verfügt über ein eigenes Bezahlsystem: Google Pay. Mit diesem Dienst können Nutzer über die bei Google hinterlegten Zahlungsinformationen bei mehreren Partnern bargeldlos bezahlen. In den USA und Großbritannien ist es auch möglich, über das früher Wallet genannte Google Pay Send Geldbeträge an Privatpersonen zu überweisen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Deutschlandstart von Google Pay unmittelbar bevorstehe. Die Comdirect Bank, mit der Google das Angebot hierzulande angeblich gemeinsam anbieten will, hat Medienberichten zufolge erst kürzlich eine entsprechende Informationsseite freigeschaltet, die später aber wieder vom Netz genommen wurde.

Facebook

Im sozialen Netzwerk Facebook und bei den Tochterunternehmen WhatsApp und Instagram können Nutzer über den Dienst Payments Zahlungen abwickeln. Der Dienst basiert auf den bei Facebook hinterlegten Zahlungsdaten. Wie bei Google Pay Send können sich Kunden in den USA und Großbritannien über die Messenger App auch gegenseitig Geldbeträge überweisen.

Apple

Im Apple Online Store kaufen Nutzer über die in ihrem Kundenkonto hinterlegten Zahlungsinformationen ein. In einigen Ländern bietet der Konzern auch kontaktloses Bezahlen über Apple Pay an. Der Dienst wird allerdings in Deutschland bisher nicht unterstützt. Voraussetzung ist ein iPhone 6 oder neuer, einige iPad-Modelle oder die Apple Watch. Über diese Geräte können Nutzer im Internet oder in Geschäften mit ihren Kredit- oder Debitkarten zahlen. Wie bei Amazon und Google gibt es zudem in den USA die Möglichkeit, Geld an Privatpersonen zu überweisen.

Alibaba

Der chinesische Internetkonzern bietet seinen Kunden über die zur Alibaba Group gehörende Firma Ant Financial Services zahlreiche Finanzdienstleistungen. So können Nutzer über den Dienst Alipay per QR-Code in einer App kontaktlos bezahlen. Über die App lassen sich auch Rechnungen begleichen, Taxen rufen und Online-Einkäufe tätigen. Alipay wird auch in Deutschland bereits von einigen Unternehmen angeboten, allerdings richtet sich der Dienst vorwiegend an chinesische Touristen. Darüber hinaus werden über Alipay auch Kredite gewährt und Überweisungen ermöglicht.

Tencent

Über seine Nachrichten-App WeChat mischt auch der chinesische Internetkonzern Tencent im Geschäft mit Finanzdienstleistungen mit. Die Nutzer können per WeChat kontaktlos per QR-Code bezahlen und Geld überweisen. Die App bündelt darüber hinaus noch etliche weitere Funktionen. Inzwischen hat sich Tencents Angebot mit dem Namen Tenpay zu einem starken Wettbewerber für Alipay entwickelt. Die beiden chinesischen Konzerne haben ihren Heimatmarkt gemessen am Transaktionswert praktisch unter sich aufgeteilt.