Einzelhandel Junge Gründer legen sich mit Amazon an

Sie sind 17 Jahre alt, gehen in Wien zur Schule - und fordern den weltweit größten und erfolgreichen Onlinehändler heraus: Amazon.

Moritz Stephan und Konstantin Klinger sind leidenschaftliche Leser. Daher fiel ihnen auf, dass immer mehr regionale Buchhändler wegen der Konkurrenz durch Amazon aufgeben mussten. Als sie dann einmal selbst ein Buch bei Amazon orderten und feststellten, dass es wenig umweltfreundlich aus einem weit entfernten Zentrallager geliefert wurde, war ihr Ehrgeiz geweckt, es besser zu machen. Schnell stand ihr Entschluss: Sie würden ihren eigenen lokalen Buchhandel - Lobu - gründen.

Ihr Konzept: Wer bis mittags ein Buch per SMS bestellt, bekommt es noch am Abend desselben Tages geliefert - von einer Buchhandlung vor Ort, per Fahrradkurier. "Wir wollen Onlineshopping ökologisch nachhaltig und sozial verträglich gestalten", sagt Moritz Stephan.

Spätestens im Frühjahr 2019 wollen die beiden Gymnasiasten Chefs ihrer eigenen Firma sein. Doch bereits jetzt treiben sie das Projekt voran. Zwei Buchhandlungen haben sie als Kooperationspartner gefunden; um die Bücher auszuliefern, radeln sie selbst oder ihre Freunde durch den 3. und den 18. Wiener Bezirk. "Wenn wir Zeit und Liebe reinstecken, kann auch viel daraus werden", sagt Stephan. Die Resonanz macht ihnen Mut: "Die Leute finden gut, was wir machen", sagt Stephan, "es ist, als hätten sie auf eine lokale Alternative zu Amazon gewartet."

Mit 15 weiteren Buchhändlern verhandeln die Schüler derzeit, basteln an der Infrastruktur, bauen eine Bücherdatenbank auf. Im kommenden Sommer machen sie ihre Schulabschlüsse und wollen Vollzeit ins Geschäft einsteigen. Dann wird sich auch erweisen, ob ihr Geschäftsmodell funktioniert: Noch fahren sie die Bücher kostenlos aus. Ihre geringen Kosten decken sie bislang mit den Gewinnprämien von Gründer-Wettbewerben.

Händler ohne Einfluss

Viele lokale Einzelhändler versuchen der Bedrohung jedoch auf andere Weise zu entkommen - durch Kooperation. In Amazons neuem Geschäftsbereich - frische Lebensmittel - arbeiten zum Beispiel immer mehr kleinere Supermärkte und Bäckereien mit dem Konzern zusammen. Das Unterfangen ist riskant: Denn Amazon stellt die Interessen der kooperierenden Einzelhändler laut Insidern hintan.

So hat der Händler zum Beispiel keinen Einfluss, wenn Hersteller die Warenbeschreibung eines Produkts auf der Plattform verändern. Dennoch haftet der Händler für die Angaben. Amazon dementiert das nicht. In einer Stellungnahme heißt es: "Unser Ziel ist es, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein." Um den Kunden jederzeit aktuelle Informationen bereitzustellen, könnten die Informationen in Absprache mit den Herstellern angepasst werden, teilt der Konzern weiter mit.

Die alternative Plattform

Oft fehlt Einzelhändlern auch schlicht das nötige Wissen und die Strategie, um Amazon online Konkurrenz zu machen. Genau an dieser Problemstelle setzt das Kiezkaufhaus in Wiesbaden an - eine Plattform, die als eine Art Internetkaufhaus regionale Einzelhändler vereint "Wir liefern alles, was man im Alltag braucht: von Büchern über Blumen bis hin zu frischen Lebensmitteln", sagt Nanna Beyer, Mitgründerin des Start-ups.

Der Charme der einzelnen Geschäfte bleibt dabei erhalten: Um deren Atmosphäre zu vermitteln, fotografiert Kiezkaufhaus die Auslagen und präsentiert sie so auf der Seite, dass Kunden das Gefühl haben, selbst im Laden zu stehen und sich umzuschauen. Bei der Bestellung können sie dann individuelle Wünsche angeben, zum Beispiel, wie dick der Schinken geschnitten sein soll. Die Händler stellen die Ware zusammen, Fahrradkuriere liefern die Einkäufe anschließend zum Kunden nach Hause.

Für Beyer und ihre Mitstreiter gab es gleich eine Reihe von Gründen, gegen Amazon anzutreten: Immer mehr ihrer damaligen Kollegen bestellten online, anstatt bei kleinen Einzelhändlern vor Ort einzukaufen. Gleichzeitig störten sich die Gründer am gleichförmigen Angebot der multinationalen Konzerne, "die eine Stadt wie die andere wirken lassen, kaum Steuern bezahlen und keine Verantwortung für die Region übernehmen" sagt Beyer. "Außerdem haben wir uns über den Lieferwahnsinn geärgert" - verstopfte Straßen, laufende Motoren, verschwitzte Zusteller, die durch die Gegend hetzen und den Kunden das Paket hinknallen.

Für die Gründer war aber auch klar, dass es keinen Weg zurück zur vermeintlich guten alten Zeit gibt. "Wir können das Internet schlecht als Schuldigen hinstellen oder es wegdiskutieren", sagt Beyer, "stattdessen müssen wir es nutzen." Dem Kiezkaufhaus scheint das zu gelingen: Vor zwei Jahren begannen sie gemeinsam mit 16 Läden, inzwischen verhandeln sie mit 30 weiteren Händlern. Und Wiesbaden soll erst der Anfang sein - Beyer und ihre Mitstreiter wollen ihre Plattform Einzelhändlern in anderen Städten zur Verfügung stellen.