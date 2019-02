Firmensitz Amazon will neue Zentrale doch nicht in New York errichten

Der weltweit größte Onlineversandhändler Amazon will seine neue Firmenzentrale doch nicht in New York errichten. Das berichten mehrere Medien. "Es gibt einige, die unsere Anwesenheit hier ablehnen", sagte eine Sprecherin der "Washington Post". "Wir denken nicht, dass es einen Weg gibt, um langfristig mit ihnen zu arbeiten."

Auf seinem Blog schrieb Amazon von Politikern, die "verdeutlicht haben, dass sie unsere Präsenz ablehnen und mit uns nicht an Beziehungen arbeiten werden, die wir für den Fortschritt des Projekts bräuchten". Das Unternehmen sei "enttäuscht" über die notwendige Schlussfolgerung daraus. Es wolle die New Yorker Standorte mit insgesamt 5000 Mitarbeitern künftig weiter ausbauen.

Zweite Zentrale in Arlington weiter in Planung

Ursprünglich wollte Amazon eine von zwei geplanten Zentralen in Long Island City im New Yorker Stadtbezirk Queens bauen. Die andere soll in Arlington im US-Bundesstaat Virginia errichtet werden. Zudem kündigte Amazon ein großes Logistikzentrum in Nashville an, das 5000 Arbeitsplätze schaffe.

In einer Blog-Mitteilung schrieb Amazon, nicht erneut nach einem zweiten Standort suchen zu wollen. Stattdessen werde der Plan weiterverfolgt, 25.000 Arbeitsplätze in Arlington zu schaffen. Ebenso viele hätten in New York geschaffen werden sollen.

Der Konzern dankte Befürwortern des Projekts sowie Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo, die das Vorhaben unterstützt hatten. "Wir hoffen, dass es die Möglichkeit zur künftigen Zusammenarbeit geben wird, wenn wir unsere Präsenz in New York im Laufe der Zeit verstärken", schrieb das Unternehmen.

Umstrittene Milliardensubventionen geplant

Amazons Standortsuche war umstritten. Zwar wollte Amazon an den neuen Standorten jeweils 2,5 Milliarden Dollar investieren. Dafür hatte New York dem Konzern aber auch Subventionen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar zugesagt, vor allem durch Steuervergünstigungen. In Arlington sind es nach Rechnung des Konzerns 573 Millionen Dollar an Subventionen.

AP Proteste in New York (Archivbild)

Der Widerstand gegen die Baupläne kam nicht nur von den 236 Städten, die sich auch auf die Ausschreibung für die neuen Zentralen beworben hatten. Auch Anwohner protestierten: Viele hatten den Eindruck, dass der Konzern sich durchsetzen konnte, ohne dass Bürger ausreichend gehört wurden. Andere wiederum fürchten steigende Mieten oder kritisierten die Milliardensubventionen durch die Stadt New York.

"Wir müssen uns auf Gesundheitsversorgung, Gehälter, bezahlbare Mieten konzentrieren", hatte die Demokratin und Aktivistin Alexandria Ocasio-Cortez gefordert, die Queens seit Januar im US-Kongress vertritt. "Konzerne, die nichts davon bieten, sollten wir skeptisch sehen."