Vertrauensfrage Amazon will von Paket-Kunden Zugang zur Wohnung

Den Ärger, wenn ein dringend erwartetes Paket nicht zugestellt wurde, kennt wohl jeder Kunde. Versandriese Amazon reagiert jetzt mit einem Angebot: Das US-Unternehmen will Sendungen künftig bis in die Wohnung zustellen - die Kunden müssen dem Konzern dafür ihre Türen öffnen, in ihrer Abwesenheit.

Ein digital vernetztes Schloss erlaubt Zustellern dann den Zugang. Sie können die Wohnung - aufgezeichnet durch eine Kamera - allein betreten.

Die Amazon Key genannten Türschlösser sollen ab dem 8. November in 37 US-Städten für Nutzer des kostenpflichtigen Angebots Amazon Prime verfügbar sein, kündigte der Konzern an. Der Preis für die einfachste Version des intelligenten Schlosses liegt bei 250 Dollar. Die Amazon-Key-Kunden wüssten so, "dass ihre Bestellungen sicher zu ihnen nach Hause geliefert wurden und auf sie warten, wenn sie durch ihre Tür gehen", warb Amazon-Manager Peter Larsen für das neue System.

Laut dem neuen Angebot Amazon Key kann der Paketbote über das Internet bei Amazon den Zugang zur Wohnung erbitten. Das Authentifizierungssystem des Konzerns öffne dann die Tür. Automatisch zeichne eine Kamera die Lieferung auf - live zu betrachten vom Kunden oder später als Videoclip anzusehen.

Fragliche Garantie für Schäden

Doch was, wenn der Zusteller die Wohnung verwüstet, etwas stiehlt, die Kamera dafür abdeckt? Für Amazon offenbar kein Problem: Die Amazon Key Happiness Guarantee helfe dann. Sollte eine der Lieferungen nicht zufriedenstellend verlaufen, könnten sich Kunden danach bei Amazon Key melden. "Wir arbeiten mit Ihnen zusammen an einer Lösung des Problems", lautet das wolkige Versprechen des Konzern in der Garantie.

Den neuen Wohnungszugang will Amazon auch für Freunde, Familienangehörige der Kunden ermöglichen oder für spezielle Haushaltsdienste. Dafür plant das Unternehmen auch Partnerschaften mit Dienstleistungsfirmen. "Wir sind begeistert, uns mit Amazon zusammenzutun", sagte der Chef der auf Reinigungsdienstleistungen spezialisierten Firma Merry Maids, Nik Varty.

Noch ist das neue Amazon-System nicht für Deutschland angekündigt. Kürzlich hatten Audi, DHL und Amazon angekündigt, Pakete in den Kofferraum von Fahrzeugen zustellen zu wollen.

Bereits im vergangenen Monat hatte der US-Einzelhandelsriese und Amazon-Rivale Walmart angekündigt, Lieferungen bis in das Zuhause seiner Kunden zu testen und dafür mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das auf intelligente Kameras und Schlösser spezialisiert ist. Mit seinem intelligenten Schloss steht Amazon außerdem im Wettbewerb zum Google-Mutterkonzern Alphabet, zu dem auch der Smart-Home-Anbieter Nest Labs gehört.