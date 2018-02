Umstrittener Valentinstagsgruß Waffenhersteller bittet um Entschuldigung

Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat für einen umstrittenen Online-Beitrag um Entschuldigung gebeten. Das Foto hatte einen Shitstorm ausgelöst: Zu sehen war ein Herz aus Patronen, dazu die Überschrift "From HK with Love", auf Deutsch: Liebesgrüße von HK - gemeint ist Heckler & Koch. Veröffentlicht wurde die Nachricht von der US-Tochtergesellschaft des Unternehmens - und zwar am Valentinstag, dem 14. Februar. Am selben Tag erschoss ein 19-Jähriger an einer Schule in Florida 17 Menschen.

Solche Grußbotschaften seien in den USA üblich, auch in der Waffenbranche, erklärte Heckler & Koch. Angesichts des Massakers in Florida sei der Eintrag bei Twitter, Facebook und Instagram aber "in hohem Maße unpassend" gewesen.

"Sowohl die Zeitverschiebung wie auch der Zeitpunkt des Amoklaufs selbst trugen dazu bei, dass der Eintrag nicht unmittelbar entfernt werden konnte", hieß es in der Erklärung weiter. Die Ereignisse hätten sich überschlagen. Inzwischen sei der Beitrag aber gelöscht worden. "Im Namen des Unternehmens bitten wir darum, dieses bedauerliche Versehen zu entschuldigen."

Heckler & Koch hat diesen Tweet jetzt anscheinend gelöscht. pic.twitter.com/JoS0mLQHCJ — Stefan Niggemeier (@niggi) 15. Februar 2018

Für einen ähnlichen Post war auch die mächtige US-Waffenlobby NRA in die Kritik geraten. Sie hatte einen Post eines Waffenherstellers geteilt, auf dem zwei Waffen auf einem herzförmigen Kissen zu sehen sind. Die Waffenlobby hatte den Tweet später ohne Kommentar gelöscht.

Earlier this morning, @NRA re-tweeted a tweet from a gun maker encouraging people to buy their loved ones guns for #ValentinesDay



Since the #schoolshooting in Florida they've deleted that tweet and have gone silent.



Thankfully, I took a screenshot. pic.twitter.com/cC4A835n0a — igorvolsky (@igorvolsky) 14. Februar 2018

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Attacken mit Schusswaffen. Als Konsequenz wird regelmäßig der Ruf nach strikteren Waffengesetzen laut. US-Präsident Donald Trump und viele andere Republikaner sind allerdings dagegen.