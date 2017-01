Konferenz Merkel erteilt Weltwirtschaftsforum Davos Absage

Bundeskanzlerin Angela Merkel verzichtet erneut auf die Teilnahme beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Richtig ist, dass die Möglichkeit einer Davos-Reise geprüft wurde", sagte ein Regierungssprecher. Es habe aber nie eine Zusage gegeben. Die Teilnahme Merkels sei letztlich aus "terminlichen Gründen" gescheitert.

Die viertägige Konferenz mit mehreren Staats- und Regierungschefs und Vorstandschefs internationaler Konzerne steht diesmal auch unter dem Eindruck der Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar. Die Konferenz ist dieses Mal vom 17. bis 20. Januar angesetzt.

Die Kanzlerin bleibt damit zum zweiten Mal hintereinander dem Treffen in Davos fern. Seit ihrem Amtsantritt als Kanzlerin hatte Merkel an sieben dieser Spitzentreffen teilgenommen.

Neben Merkel wird unter anderem der französische Staatspräsident François Hollande fehlen. Er hatte im Dezember verkündet, dass er sich bei der Präsidentenwahl im März nicht um eine neue Amtszeit bewerben wird. Dagegen hoffen die Organisatoren auf den Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Davos. Es wäre das erste Mal, dass der mächtigste Mann Chinas beim Weltwirtschaftsforum auftritt.

Das Motto in Davos lautet in diesem Jahr "Responsive and Responsible Leadership" ("Anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung"). "Das letzte Jahr hat gezeigt, dass politische Führer sich den Forderungen der Menschen anpassen müssen, die ihnen die Führung anvertraut haben, während sie zugleich eine Vision und einen Weg vorwärts aufzeigen müssen, damit die Menschen sich eine bessere Zukunft vorstellen können", so Weltwirtschaftsforum-Gründer Klaus Schwab.