Versandhandel Amazon verspricht 100.000 neue Jobs in den USA

Der Online-Händler Amazon will in den kommenden 18 Monaten 100.000 neue Jobs in den USA schaffen. Damit werde die Zahl der Mitarbeiter in den USA auf mehr als 280.000 steigen. Dabei werde es sich ausschließlich um Vollzeitstellen handeln.

Ingenieure und Software-Entwickler sind dem Unternehmen zufolge genauso gefragt wie Ungelernte. Amazon-Chef Jeff Bezos sagte, das Unternehmen wolle weitere Logistikzentren eröffnen und in neue Technologien investieren. Bezos nannte hierfür beispielhaft den Ausbau von Online-Speicherplätzen - sogenannten Clouds - , Robotertechnik und Logistiklösungen.

Amazon reiht sich damit in die Riege jener Konzerne ein, die kurz vor Donald Trumps Amtseinführung Investitionszusagen und Job-Versprechen öffentlich machen. Trump hat für seine Präsidentschaft eine America-First-Strategie angekündigt - und seinen Wählern versprochen, für Millionen neue Jobs zu sorgen.

Konzerne wollen Trump milde stimmen

Zuletzt hatte er vor allem Autokonzernen mit Strafzöllen gedroht, sollten sie weiter vor allem in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt bauen. Toyota kündigte kurz darauf an, zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren zu wollen. Ford strich Pläne für ein 1,6 Milliarden Dollar teures neues Werk in Mexiko - bleibt aber bei seinem Vorhaben, die Produktion des Ford Focus ins Nachbarland zu verlagern.

Amazon hatte sich im Wahlkampf in besonderer Weise Trumps Unmut zugezogen, weil Konzern-Gründer Bezos auch Eigentümer der "Washington Post" ist. Die Zeitung hatte besonders kritisch über Trump berichtet. Trump beschuldigte Bezos, das Blatt zu benutzen, um die Politik in Washington zu beeinflussen: "Er nutzt die 'Washington Post' für seine Macht, damit die Politiker in Washington Amazon nicht so besteuern, wie es besteuert werden sollte." Amazon drohte er für den Fall seiner Wahl mit einem "riesigen Kartellrechtsproblem".

Zuletzt war Bezos allerdings gemeinsam mit anderen Silicon-Valley-Größen zu Gesprächen im Trump-Tower.