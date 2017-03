Insolvenz-Prozess Anton Schlecker spricht persönlich vor Gericht

Der wegen betrügerischen Bankrotts angeklagte Ex-Drogeriekönig Anton Schlecker war nach eigener Darstellung von der Pleite seines Unternehmens 2012 völlig überrascht. Er sei bis zum Schluss vom Erfolg der Drogeriemarktkette überzeugt gewesen, sagte Schlecker am Montag vor dem Landgericht Stuttgart. "Dass dieses Unternehmen wirklich kaputtgehen könnte, war für mich völlig unvorstellbar. Für mich gab es kein unternehmerisches Scheitern. Ich war sehr erfolgsverwöhnt."

In seiner nach eigenen Worten ersten öffentlichen Erklärung zu der Firmenpleite bestritt Schlecker die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, er habe die Insolvenz herausgezögert, um Vermögen beiseite zu schaffen. "Ich habe nie planmäßig oder spontan Vermögen vor dem Zugriff der Gläubiger entzogen", betonte er nach seiner knapp einstündigen Stellungnahme. Er habe niemals einem Gläubiger schaden wollen.

Der 72-Jährige ist wegen vorsätzlichen Bankrotts, Insolvenzverschleppung und falscher eidesstattlicher Versicherungen angeklagt. Auf betrügerischen Bankrott in einem schweren Fall, wie er Schlecker vorgeworfen wird, steht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Der einstige Marktführer soll demnach schon Ende 2010 mit fast einer Milliarde Euro Verbindlichkeiten überschuldet gewesen sein.

Anton Schlecker soll jahrelang Millionen über die Logistikfirma LDG seinen Kindern Lars und Meike zugeschustert haben, denen die LDG gehörte. Den beiden wird ebenso wie Schleckers Frau Christa Beihilfe zu Bankrott und Untreue vorgeworfen. Auch zwei Wirtschaftsprüfer von EY (Ernst & Young) sitzen mit auf der Anklagebank, weil sie falsche Bilanzen abgesegnet haben sollen.

Die Insolvenz des einstigen Marktführers gehört zu den größten Pleiten in der deutschen Wirtschaft. Mehr als 23.000 Mitarbeiter in Deutschland, vor allem Frauen, verloren ihre Arbeit. Bei den Auslandstöchtern waren noch einmal so viele Arbeitsplätze betroffen.