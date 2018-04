Angeblich 100 Prozent Ökostrom Apple verkündet Vollzug der Energiewende

Apple betreibt alle seine Büros, Rechenzentren, Einkaufsläden und eigenen Fabriken weltweit komplett mit erneuerbaren Energien. Das teilte Apple-Vorstand Lisa Jackson an diesem Montag mit. Vor zwei Jahren hatte der Anteil erneuerbarer Energien noch bei 87 Prozent gelegen.

Zuletzt wurde das neue Apple-Hauptquartier in Cupertino mit sauberer Energie in Betrieb genommen. Das spektakuläre kreisrunde Hauptgebäude und die anderen Einrichtungen im Apple Park werden unter anderem mit einer 17-Megawatt-Solaranlage auf dem Dach und Biogas-Brennstoffzellen in der Größenordnung von vier Megawatt versorgt. In Zeiten geringer Auslastung speist Apple hier saubere Energie an das öffentliche Netz zurück.

Nachholbedarf in der Produktion

Ab jetzt laufen zwar alle Büros, Einkaufsläden und Datencenter mit grünem Strom. Die Produktion von IPhone & Co ist aber noch nicht so weit, weil Apple hier auf Zulieferbetriebe angewiesen ist. Mehr als zwei Drittel der Treibhausgasemissionen gehen auf die Produktion zurück. Bereits vor einigen Jahren hat sich Apple zum Ziel gesetzt, nur noch Ökostrom zu verwenden - inklusive all seiner Zuliefererunternehmen.

Nach Angaben von Apple haben sich neun weitere Produktionspartner verpflichtet, ihre gesamte Produktion für den iPhone-Konzern mit 100 Prozent sauberer Energie zu fahren, darunter der wichtige chinesische Auftragsfertiger Pegatron mit seinen Fabriken in Shanghai und Kunshan. Damit haben sich inzwischen 23 Zulieferer dazu verpflichtet, nur noch Energie aus erneuerbaren Quellen zu verwenden. Bei einer Lieferkette von mehreren hundert Unternehmen hat Apple aber seine selbst gesteckten Ziele noch lange nicht erreicht.

Um seine Ziele zu erreichen, hat sich Apple in der Initiative Re100 mit rund 130 Großkonzernen zusammengeschlossen, die ihre Energieversorgung teilweise schon bis 2020 komplett auf erneuerbare Energien umstellen wollen. 25 von ihnen haben das bereits 2016 erreicht und sind damit deutlich weiter als Apple.