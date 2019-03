Mehr als nur iPhones Apples neue Geldmaschinen

Der Erfolg des iPhones ist für Apple Fluch und Segen zugleich. Einerseits sorgte das Smartphone ein Jahrzehnt lang für immer neue Rekordgewinne. Andererseits zeigte der Gewinnrückgang wegen schwächelnder iPhone-Verkäufe in China Ende 2018, wie drastisch der Erfolg des Unternehmens von diesem einen Produkt abhängt.

Der Konzern will die Abhängigkeit von seinem Vorzeigemodell daher verringern und entwickelt sich zunehmend zu einem integrierten Konzern, der seine Hardware mit Dienstleistungen verzahnt.

Mit der Einführung neuer Streamingdienste hat der Konzern am Montag einen Schritt in diese Richtung gewagt. Ein paar Ideen, was das sein könnte, hat der Konzern auf einem Event in seinem Hauptquartier in Kalifornien vorgestellt:

eine Flatrate für Spiele , die extra für Apples iPhones, iMacs und iPads entwickelt werden;

und ein Streamingdienst für den Apple - ähnlich wie Netflix, mit Milliardenaufwand und mit Hollywoodgrößen - eigene TV-Serien und Filme produzieren lässt.

Doch das ist bei Weitem nicht alles. Tatsächlich ist der Konzern schon jetzt sehr breit aufgestellt, macht schon lange auch mit anderen Angeboten riesige Gewinne - und forscht nach neuen Einnahmequellen. In der Fotostrecke finden Sie eine Übersicht:

So verdient der iPhone-Konzern sein Geld iPhone



Das iPhone ist noch immer der wichtigste Geldbringer. In den vergangenen Jahren gingen meist mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes auf das Smartphone zurück. Im vierten Quartal 2018 ging der iPhone-Anteil erstmals auf 61 Prozent zurück. iPad



Mit den iPads ist Apple seit Jahren Marktführer bei Tablet-Computern; der Marktanteil ging allerdings von gut 60 Prozent in 2011 auf rund 27 Prozent im dritten Quartal 2018 zurück. Die größten Konkurrenten sind Samsung, Amazon und Huawei. MacBook



Apple-Notebooks waren über Jahre Vorbilder für die gesamte Computerbranche, ihr Design wurde immer wieder kopiert. Die aktuellen Modelle werden allerdings oft kritisiert, beispielsweise wegen Problemen mit der ultraflachen Tastatur. Auch die hohen Preise sorgen häufig für Ärger. iMac



Mit dem Ur-iMac begann nach den erfolglosen Neunzigerjahren Apples Wiederaufstieg als Computerhersteller. Die schicken All-in-One-Rechner haben immer noch viele Fans. Ihre Bedeutung als Gewinnbringer ist für den Konzern allerdings gering. Apple Watch



Mit seiner Smartwatch ist Apple nicht nur zum größten Uhrenhersteller der Welt geworden, sondern dominiert auch noch den Markt für Wearables. Seit dem letzten Softwareupdate kann das aktuelle Modell sogar EKGs anfertigen. Wie viel Geld der Konzern damit verdient, kann man allerdings nur schätzen. AirPods



Mit seinen komplett kabellosen Kopfhörern hat Apple einen Trend gesetzt und wurde gleichzeitig zum Marktführer bei schnurlosen Kopfhörern. HomePod



Der vernetzte Lautsprecher HomePod ist innerhalb des Apple-Universums derzeit noch ein Nischenprodukt. Nach Amazon und Google kam der Konzern spät mit einem Gerät auf den Markt, das, per Sprachbefehl gesteuert, nicht nur Musik abspielen, sondern auch Fragen beantworten und Smart-Home-Geräte steuern kann. Mac Pro



Für hochprofessionelle Anwendungen hat Apple den Mac Pro im Angebot. Die billigste Version kostet 3400 Euro, die teuerste mehr als doppelt so viel. Einen signifikanten Anteil am Gesamtgewinn hat dieses Gerät nicht, es ist aber wichtig, um bedeutende Kundengruppen, wie Designer und Programmierer, zu binden.



Verglichen mit dem iMac ist der Mac mini Apples Angebot für Nutzer, die bereits einen eigenen Monitor, eine Tastatur und eine Maus besitzen. Ähnlich wie der Mac Pro spielt er für die Gesamtbilanz keine große Rolle, ist aber wichtig, um Nutzern ein geschlossenes System vom Produkten anzubieten, die gut zusammen funktionieren.



Doch neben der Hardware hat Apple noch etliche weitere Geschäftsfelder. Künftig will der Konzern sein Dienstleistungsgeschäft ausbauen, um die Abhängigkeit zu verringern. Ein Überblick über die Stärken und Schwächen. Software aus einer Hand



Apple hat insgesamt vier Betriebssysteme für unterschiedliche Gattungen von Geräten entwickelt. Auf Apple-Computern wie den iMacs und MacBooks kommt macOS zum Einsatz. Die mobilen Geräte iPhone, iPod und iPad laufen mit iOS. Zusätzlich hat der Technikkonzern noch die Betriebssysteme watchOS für die Apple Watch und tvOS für die Settop-Box Apple TV im Programm.



Der US-Konzern ist damit einer von wenigen Herstellern, die die Betriebssysteme für ihre Produkte selber entwickeln. Für den Konzern bietet das etliche Vorteile. Durch die eng verzahnte Entwicklung von Hard- und Software erreichen die Geräte oft höhere Leistungen und laufen stabiler. Auch Sicherheits- und Datenschutzaspekte lassen sich dadurch einfacher adressieren.



Allerdings musste auch Apple in jüngster Zeit Rückschläge hinnehmen. So kam es zuletzt häufiger zu Sicherheitsproblemen in iOS. Beispielsweise erlaubte ein Fehler im Telefondienst Facetime das unbemerkte Abhören des Angerufenen. Auch in macOS gab es vermehrt Sicherheitslücken. Der goldene Käfig



Neben dem Betriebssystem liefert Apple seinen Kunden eine ganze Reihe tief in die Hardware integrierte, meist kostenlose Apps und Dienste, vom Fotoalbum "Fotos" bis zur Office-Software "iWork".



Für Apple-Nutzer hat das einerseits Vorteile: Die enge Verzahnung solcher Angebote in Apples Hardware-Ökosystem ermöglicht die übergangslose Nutzung von Daten auf allen Apple-Geräten. Ein mit dem iPhone geknipstes Foto lässt sich, ohne Zwischenschritt, sofort auf einem MacBook in Apples Textverarbeitung "Pages" in einen Brief einsetzen.



Wer sich einmal in diesen goldenen Käfig begeben hat, kommt dort aber nur schwer wieder heraus. Im App Store gekaufte Apps muss man beim Umstieg auf ein Android-Handy in Googles Play Store nochmal kaufen - sofern sie dort überhaupt verfügbar sind. Der Umstieg von einem iPhone auf ein Android-Smartphone ist schwierig und kaum ohne manuelle Eingriffe möglich. Air Play



Mit AirPlay bietet Apple eine Möglichkeit an, Musik, Filme und Videos auf anderen Geräten zu nutzen. Hersteller wie Samsung haben angekündigt, diese Technologie künftig in ihre TV-Geräte einzubauen. Der Kauf der Settop-Box Apple TV, die bisher nötig war, um beispielsweise ein Video vom iPhone auf einem Fernseher anzuschauen, wird dadurch für viele Nutzer künftig entfallen. HomeKit



Um im boomenden Smarthome-Markt Fuß zu fassen, hat Apple die Software-Schnittstelle HomeKit entwickelt, über die sich vernetzte Hausgeräte steuern lassen. Sind die jeweiligen Geräte an diese Technik angepasst, können Apple-Nutzer beispielsweise vom iPhone oder dem HomePod aus per Sprachbefehl oder per App Lautsprecher, Lampen, Rolläden, die Heizung oder die Alarmanlage bedienen. Mit HomeKit hat Apple sich mittlerweile im wichtigen Zukunftsmarkt Smart Home etabliert. Dienste



Apple fokussiert sich seit Jahren immer mehr auf seine Dienstleistungsangebote. Zu der Sparte gehören der App Store, das Lizenzgeschäft, Apple Care, Apple Music, iTunes, iCloud und der Bezahldienst Apple Pay.



Die Servicesparte trug im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 37,2 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei und war damit nach dem iPhone der zweitgrößte Umsatzbringer sowie das am schnellsten wachsende Geschäftsfeld. App Store



Schätzungen der Investmentbank Jefferies LLC zufolge war der App-Store im Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von 13,16 Milliarden Dollar der größte Wachstumstreiber, berichtet das "Wall Street Journal" ("WSJ"). Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" geht von einem Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar aus. Der Grund für die hohen Erlöse: Für jede über den App Store verkaufte App kassiert Apple eine Provision von 30 Prozent des Verkaufspreises. Lizenzen



Zweitgrößter Umsatzbringer in der Servicesparte war den US-Investmentbanken Jefferies und Goldman Sachs zufolge das Lizenzgeschäft. Es könnte Apple je nach Schätzung einen Umsatz von acht beziehungsweise neun Milliarden Dollar einbringen.



Allerdings besteht das Geschäft laut Goldman Sachs hauptsächlich aus einer Lizenzvereinbarung mit Google, berichtet die Agentur Bloomberg. Demnach hat der Internetkonzern Apple im Geschäftsjahr 2018 neun Milliarden Dollar gezahlt, um in Apples Safari-Browser und bei Siri als Standardsuche vorinstalliert zu sein. Andere Schätzungen gehen von drei bis vier Milliarden Dollar aus. Der verbleibende Beitrag stamme aus anderen Quellen, unter anderem aus Lizenzvereinbarungen mit Samsung. Apple Care



Der drittstärkste Umsatzbringer der Servicesparte ist laut Jefferies das Geschäft mit der Garantieerweiterung Apple Care. Die Investmentbank schätzt die Erlöse für das vergangene Geschäftsjahr auf 5,5 Milliarden Dollar. Apple Care ist eine Garantieerweiterung auf Hard- oder Software. Apple Music



Zur Dienstleistungssparte zählt auch der Streamingdienst Apple Music, der 2018 Schätzungen zufolge 3,75 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Das Angebot kostet je nach Umfang zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. Apple Music wird auch für Windows und Android angeboten. iTunes und iTunes Store



Die Multimedia-Plattform iTunes verwaltet Medien und Geräte der Nutzer. Im in die Software integrierten iTunes Store können darüber hinaus Filme, TV-Sendungen, Musik, Podcasts und Hörbücher gekauft werden. Jefferies geht davon aus, dass der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr bei 3,4 Milliarden Dollar lag. iCloud



Der Online-Dienst iCloud ist eine Art Festplatte im Internet. Hier können Apple-Nutzer alle Arten von Daten online speichern, egal on Texte, Fotos, Musik oder Excel-Tabellen. Fünf Gigabyte Speicherplatz bekommt jeder Nutzer kostenlos, wer mehr braucht, muss zahlen. Das Top-Angebot sind zwei Terabyte Speicherplatz für 9,99 Euro pro Monat. Laut Jefferies erzielte der Dienst 2018 rund drei Milliarden Dollar Umsatz. Apple Pay



Mit dem Bezahldienst Apple Pay, der seit Ende 2018 in Deutschland verfügbar ist, kann sein iPhone und seine Apple Watch wie eine Kreditkarte benutzen, um in Geschäften und Restaurants zu bezahlen.



Nach einigen Anfangsschwierigkeiten hat Apple Pay in den USA inzwischen an Schwung gewonnen. Laut Cook akzeptieren rund 60 Prozent der Händler dort Zahlungen mit Apple-Gadgets.



Laut der Investmentbank Jefferies betrug der Anteil von Apple Pay am Umsatz der Services-Sparte im vergangenen Geschäftsjahr 270 Millionen Dollar und hatte damit den kleinsten Anteil.

Neue Erlösquellen

Neben den bisherigen Geschäftsfeldern arbeitet Apple an weiteren Produkten, die dem Unternehmen als künftige Erlösquellen dienen sollen. Ob dabei allerdings ein ähnlicher Erfolgsbringer wie das iPhone ist, lässt sich bisher nicht sagen. An folgenden Projekten arbeitet Apple:

Apps, die auf Macs, iPads und iPhones laufen

Den Gedanken, macOS und iOS zu einem einzigen Betriebssystem zu verschmelzen, lehnt Apple seit Jahren vehement ab. Zu unterschiedlich seien die Anforderungen von Smartphones und Computern. Im vergangenen Jahr stellte der Konzern aber ein System in Aussicht, dass es Entwicklern ermöglichen soll, iOS-Apps ohne viel Aufwand auf macOS zu übertragen. Dieses System wird der Konzern im Juni 2019 vorstellen.

Autonomes Fahren

Berichten zufolge forscht Apple unter dem Codenamen "Project Titan" an Technologien für autonom fahrende Autos. Welches Ziel der Konzern mit dem 2014 gestarteten Vorhaben genau verfolgt, ist allerdings unklar.

Apples Manager hatten mehrfach versucht, mit Autoherstellern wie BMW und Mercedes-Benz zu kooperieren. Schließlich wurde bekannt, dass der Konzern Ende 2017 eine Zusammenarbeit mit Volkswagen eingegangen ist. Einem Bericht der "New York Times" zufolge will Apple den T6-Transporter von VW umbauen und auf seinem Firmengelände als fahrerloses Shuttle für seine Mitarbeiter einsetzen.

Ende Januar wurde bekannt, dass Apple 200 Mitarbeiter vom "Projekt Titan" abzieht. Das Team solle sich in diesem Jahr auf einige Schlüsselbereiche fokussieren, sagte ein Firmensprecher dem TV-Sender CNBC. Einige Teams würden in anderen Projekten im Konzern eingesetzt, wo sie beispielsweise an maschinellem Lernen arbeiten sollen. "Wir glauben weiter daran, dass autonome Systeme eine große Zukunft haben", hieß es. "Das ist das bisher ambitionierteste Projekt für maschinelles Lernen".

Was auch immer beim "Projekt Titan" am Ende herauskommt, ein von Apple hergestelltes "iCar" wird es kaum werden. Dafür fehlt dem Konzern die Expertise im Autobau. Eher dürfte es Apples Ziel sein, eine Softwareplattform für autonom fahrende Autos zu entwickeln, die dann - ähnliche wie heute CarPlay für Autoradios - an Pkw-Hersteller lizenziert wird. Vielleicht wird man dann Autos mit einem Aufkleber "Apple inside" sehen.

Das Augmented-Reality-Headset

Seit 2015 gibt es Gerüchte, dass Apple an einer Augmented-Reality-Brille arbeitet. Durch die Übernahme des Headset-Herstellers Vrvana für rund 30 Millionen Dollar bekamen diese Spekulationen 2017 neue Nahrung. Vrvana hatte eine Datenbrille entwickelt, die sowohl Augmented als auch Virtual Reality darstellen kann. Bei Augmented Reality wird die reale Welt per Datenbrille mit digitalen Bildern überzogen, bei der Virtual Reality taucht der Nutzer in eine rein virtuelle Welt ein.

Apple-Chef Tim Cook gibt sich überzeugt, dass Augmented Reality - bei der Bilder der realen Welt in Echtzeit von Computergrafiken ergänzt werden - ein ähnlich großes Potenzial wie das Smartphone hat. Es sei eine Technologie für jedermann, sagte er der britischen Tageszeitung "Independent": "Ich glaube, AR ist riesig, es ist enorm."

Mitte vergangenen Jahres sagte Apple-Analyst Kuo eine Augmented-Reality-Brille von Apple für das Jahr 2020 voraus. Sie habe das Potenzial, die digitale und reale Welt zu verbinden und die neue große Benutzeroberfläche zu werden, schrieb er. "Wir erwarten, dass AR die nächste revolutionäre Benutzeroberfläche sein wird."

Google hatte bereits 2014 die AR-Brille "Glass" auf den Markt gebracht, den Verkauf des Produkts aber ein knappes Jahr später wegen Datenschutzbedenken und mangelnder Akzeptanz wieder eingestellt. Doch zu Apples Erfolgsmodell gehörte es bisher, technische Entwicklungen zu adaptieren, zu verfeinern und schließlich oft bessere Lösungen als die Konkurrenz anzubieten. So war es beim iPhone und beim iPad, so könnte es auch bei einer virtuellen Benutzeroberfläche sein.