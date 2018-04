Trotz Problemen beim iPhone Apple-Aktionäre dürfen Milliarden-Geschenk erwarten

An der Wall-Street gehörte die Apple-Aktie jahrelang zu den absoluten Lieblingen der Investoren. Lange glaubten sie, dass Apple als wertvollste Firma der Welt schon bald die erste "Trillion Dollar Company" wird, eine Firma mit mehr als einer Billion Dollar Börsenwert.

Doch zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass Apple den ersten Platz wohl nicht mehr lange halten kann - und womöglich Amazon die magische Schwelle von einer Billion Börsenwert als Erstes knackt. Der Handelskonzern hat seinen Gewinn zuletzt verdoppelt und steigerte seinen Börsenwert auf 760 Milliarden Dollar, ist damit nur noch knapp 60 Milliarden Dollar weniger wert als Apple.

"Inzwischen gehe ich davon aus, dass Amazon das Rennen machen wird", sagt Georg von Wallwitz, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung von Eyb & Wallwitz. Kein anderer Konzern auf dieser Welt könne in so schneller Zeit so viele Branchen überrennen. Apple hingegen sei viel zu stark von seinem iPhone-Geschäft abhängig.

Zuletzt kursierten gar Gerüchte, wonach das Geschäft mit dem iPhone X nicht so gut läuft, wie erhofft. Im abgelaufenen Quartal verkaufte Apple gerade einmal 77,3 Millionen Smartphones, Analysten hatten mit 80 Millionen gerechnet. Kritiker sehen das Ende des Smartphone-Booms schon kommen.

Um seine Aktionäre bei Laune zu halten, könnte das Unternehmen an diesem Dienstag, wenn es seine Quartalszahlen vorstellt, riesige Sonderausschüttungen an die Aktionäre ankündigen. Das könnte die zuletzt gebeutelten Investoren etwas beruhigen.

Leisten kann Apple sich die Großzügigkeit durchaus. Die Kassen des Tech-Konzerns sind prall gefüllt: Apple hatte im Januar angekündigt, einen Großteil der 250 Milliarden Dollar, die der Konzern im Ausland geparkt hat, zurück in die USA zu holen und unter anderem für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen zu verwenden.

Die Steuerreform der Trump-Regierung ermöglicht es Unternehmen, das Geld zu einem reduzierten Steuersatz in die USA zu verlagern. Es bleibt also viel übrig. Die Analysten der US-Bank Morgan Stanley rechnen etwa damit, dass Apple in den kommenden drei Jahren 150 Milliarden Dollar zusätzlich an die Aktionäre ausschütten wird. Die Citigroup geht zumindest von 100 Milliarden Dollar aus. Auch das wäre immer noch ein einsamer Rekord.