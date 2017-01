Abwärtstrend beendet Apple verkauft so viele iPhones wie noch nie

Apple hat im Feiertagsquartal die Erwartungen von Experten übertroffen. Der Konzern steigerte den Umsatz um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar und verkaufte 78,3 Millionen iPhones. Das ist ein neuer Bestwert nach rund 74,8 Millionen Geräten im vergangenen Quartal.

Der Gewinn verfehlte in dem Ende Dezember abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal mit 17,9 Milliarden Dollar nur leicht das Rekordergebnis des Vorjahres von knapp 18,4 Milliarden Dollar, wie Apple nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion nachbörslich um knapp drei Prozent, weil Apple die Erwartungen der Analysten übertraf.

Die Geschäfte bei dem Technologiekonzern hatten sich zuletzt durchwachsen entwickelt. In den ersten drei Quartalen war der Umsatz jeweils rückläufig gewesen, in den letzten drei Monaten des Jahres wollte das Management diesen Trend aber durchbrechen. Dazu setzte Apple auf das neue iPhone wie das größere iPhone 7 Plus.

In der EU wird derweil erneut Kritik an Apple laut. Die EU-Kommission wirft dem Konzern vor, durch einen Steuerdeal mit Irland die Besteuerung von einem Großteil aller Gewinnen in der EU zu vermeiden. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat Irland nun aufgefordert, dieausstehenden 13 Milliarden Euro an Steuern bei Apple einzusammeln.

"Es ist Sache des EU-Mitgliedsstaats, unbezahlte Steuern einzuziehen", sagte Vestager bei einer Anhörung im irischen Parlament. Die viermonatige Frist dafür sei bereits verstrichen. "Wir machen aber kein großes Aufheben darum." Sie räumte ein, dass die hohe Summe es komplizierter mache.