Streit mit EU-Kommission Apple reicht Klage gegen EU-Steuerentscheidung ein

Apple greift die milliardenschwere Steuernachzahlung in Irland an und hat Klage beim EU-Gericht eingereicht. In der Klageschrift listet der Tech-Konzern 14 Gründe für den Gang vor Gericht auf. Die EU-Kommission hätte unter anderem das irische Recht nicht richtig ausgelegt, schwerwiegende Fehler bei der Bewertung der Tätigkeit von Apple gemacht und habe "keine sorgfältige und unparteiische Untersuchung durchgeführt."

In dem Fall geht es um die von Irland gewährten Steuervergünstigungen an Apple. Apple lässt seit Jahrzehnten einen Großteil seines internationalen Geschäfts über eine Tochterfirma in Irland laufen. Durch eine Vereinbarung mit der irischen Regierung vermied der US-Konzern laut Kommission die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen, die das Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte im gesamten EU-Binnenmarkt erwirtschaftete.

Deshalb verlangt Brüssel von dem Konzern eine Nachzahlung von 13 Milliarden Euro an den irischen Fiskus. Apple habe deutlich weniger als den für alle geltenden Satz von 12,5 Prozent gezahlt. Grund dafür war unter anderem, dass Irland den Konzern als Arbeitgeber gewinnen wollte.

Das sieht Apple anders. Das Unternehmen argumentiert, dass seine Gewinne eigentlich in den USA zu versteuern seien. Außerdem hätten sie keine Vergünstigungen erhalten, die nicht für andere Unternehmen auch verfügbar gewesen seien.