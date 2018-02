Carsharing, Shuttleservice, Parkplatzsuche Diese Start-ups sollen Autofahrern helfen

Park and joy



Neu in der Parkplatzsuche ist die Deutsche Telekom. Das Unternehmen bietet mit Park and joy seit Anfang Februar in Hamburg einen Dienst an, bei dem Parkgebühren per App bezahlt werden können. Nutzer müssen sich eine Vignette ausdrucken, die sie hinter die Windschutzscheibe legen. Die Parkdauer lässt sich dabei von unterwegs verlängern. Bezahlt wird per Mobilfunkrechnung oder Kreditkarte.



Ab dem Frühjahr soll die App auch freie Parkplätze in Echtzeit anzeigen und dorthin navigieren. Dafür sollen in Hamburg bis Ende 2019 11.000 Sensoren verbaut werden. Weitere Städte sollen folgen.