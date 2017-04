Konjunkturprognose Regierung rechnet mit Rekordbeschäftigung

Die anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung dürfte Deutschland einen Beschäftigungsrekord bescheren. Die Zahl der Erwerbstätigen werde in diesem Jahr um mindestens 530.000 Personen zulegen und im kommenden Jahr um weitere 310.000 auf das Rekordniveau von 44,4 Millionen.

Das geht aus der aktuellen Frühjahrsprognose der Bundesregierung hervor, die Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) in Berlin vorlegte. Trotz der hohen Flüchtlingszahlen dürfte die Zahl der Arbeitslosen 2017 im Jahresdurchschnitt um 140.000 zurückgehen und im kommenden Jahr in etwa unverändert bleiben.

Wie bereits bekannt, hebt die Bundesregierung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr leicht auf 1,5 Prozent an. Im Januar war die Bundesregierung noch von plus 1,4 Prozent ausgegangen. Für das nächste Jahr wird mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent gerechnet.

Die hohe Zahl der Erwerbstätigen soll zusammen mit Lohn- und Rentenerhöhungen den privaten Konsum sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr um 1,4 Prozent anwachsen lassen. Impulse werden zudem von der Bauwirtschaft erwartet, die von niedrigen Zinsen, der hohen Nachfrage nach Wohnungen und öffentlichen Investitionen profitiert.

Weltkonjunktur soll Exporte treiben

Auch die Exporte sollen angesichts der besseren Weltkonjunktur kräftiger zulegen. Dadurch dürften die exportorientierten Unternehmen allmählich mehr investieren. Gleichzeitig wird damit gerechnet, dass die international kritisierten Exportüberschüsse wegen der guten Binnenkonjunktur abnehmen: Der sogenannte Leistungsbilanzüberschuss soll 2018 bei 7,3 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftskraft liegen, nachdem es 2016 noch 8,3 Prozent waren.

Bei den Verbraucherpreisen erwartet die Regierung in diesem Jahr einen Zuwachs von 1,8 Prozent, was vor allem an steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen liege. Demnach dürfte der Index im Jahr 2018 um 1,6 Prozent zulegen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten kürzlich für 2018 ein Wachstum um 1,8 Prozent vorausgesagt - etwas mehr als der Sachverständigenrat, der von 1,6 Prozent ausgeht. Die Prognosen dienen als Basis für die Steuerschätzung im Mai, nach der Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung ihre Haushalte ausrichten.