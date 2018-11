Trotz Brexit Aston Martin will Produktion verdoppeln

Der Luxusautohersteller Aston Martin will seine Produktion bis 2025 mehr als verdoppeln. Das gab Firmenchef Andy Palmer am Sonntag am Rande des Formel-1-Rennens in Abu Dhabi bekannt.

Im Jahr 2025 will der britische Konzern demnach 14.000 Fahrzeuge fertigen. Trotz Sorgen um den EU-Austritt Großbritanniens und einem schwächeren Branchentrend in China dürften dieses Jahr 6400 Autos hergestellt werden.

Die Sportwagen von Aston Martin sind nicht zuletzt wegen der James-Bond-Filme berühmt geworden. Sie sind das bevorzugte Fortbewegungsmittel des Superagenten.

2017 verdiente das Unternehmen vor Steuern 87 Millionen Pfund, umgerechnet 98,4 Millionen Euro..