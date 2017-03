Cum-Cum-Aktiendeals Auch Sparkassen zockten den Fiskus ab

Es ist längst ein Politikum. Mit trickreichen Geschäften haben in- und ausländische Finanzinstitute den Staat systematisch um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gebracht. Sie konstruierten Aktienkäufe und Verkäufe vor und nach der jährlichen Dividendenzahlung über Landesgrenzen hinweg, um Steuererstattungen abzugreifen, teils sogar mehrfach. Je nach Ausgestaltung werden die Deals als Cum-Cum- oder Cum-Ex-Geschäfte bezeichnet.

Staatsanwälte untersuchen mittlerweile in zahlreichen Fällen, ob Banken und ihre Helfer dabei rechtswidrig handelten. Steuerbehörden versuchen Geld zurückzuholen, das ihnen durch diese Art des Aktienhandels entgangen ist. Bislang richtet sich dieses Vorgehen vor allem gegen Großbanken wie die Commerzbank, die Deutsche Bank und einige Landesbanken.

Doch nach Informationen des SPIEGEL haben sich auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken an der Abzocke beteiligt. Ein Sprecher des Sparkassenverbandes DSGV räumte ein, "dass einzelne Sparkassen Wertpapierleihgeschäfte über den Dividendenstichtag, die von Ihnen als Cum-Cum-Geschäfte bezeichnet werden, getätigt haben". Um welche Institute es sich handle, wisse der Verband nicht. Die Geschäfte seien der Finanzverwaltung jedoch "immer schon" bekannt gewesen und hätten stets im Rahmen der geltenden Gesetze stattgefunden.

Cum-Cum-Geschäfte beruhen darauf, dass ausländische Investoren 25 Prozent Kapitalertragsteuer auf Dividenden zahlen müssen, Inländer aber nicht. Daher war es bis 2015 gängige Praxis, dass ausländische Banken und Investoren kurz vor dem Dividendenzahltag Aktien in großem Stil an deutsche Banken verliehen. Diese kassierten die steuerfreie Dividende und zahlten den ausländischen Geschäftspartnern eine Kompensation und eine Leihgebühr - man teilte sich also die Steuerersparnis auf.

Ein wenig bekannter Nebeneffekt für die deutschen Banken war, dass sie die Kompensationszahlungen und Leihgebühren als Betriebsausgaben bei der Körperschaftssteuer gewinnmindernd geltend machen konnten. Somit wurde der Fiskus doppelt abgezockt.

Nun gibt es Hinweise, dass Banken die von Ausländern geliehenen Aktien teils an kleinere Institute wie Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen weiterverliehen haben. Für Großbanken soll dies den Vorteil gehabt haben, dass sie durch die Weiterleihe eine Regelung aushebeln konnten, die die Anrechnung der Kompensationszahlungen und Leihgebühren als Betriebsausgaben beschränkt.

Den kleinen Banken wiederum, die in der Regel keine Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Großinvestoren und Banken pflegen, eröffnete sich durch die weitergeleiteten Papiere eine Chance, ebenfalls von den Steuermodellen zu profitieren. Eine Beteiligung der Sparkassen an derartigen Konstrukten wäre besonders pikant, da sie gemeinnützig sind und in ihren Verwaltungsräten Politiker sitzen.

Mit dem Problem soll sich daher nun nach dem Willen der Grünen und der Linken nun auch der Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigen, der seit gut einem Jahr Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte unter die Lupe nimmt. "Wir wollen wissen, welches Ausmaß die weitergeleitete Wertpapierleihe hatte, welche Institute daran beteiligt waren, was die Behörden davon wussten und ob man das Geld für die Steuerzahler zurückholen kann", sagt Gerhard Schick (Grüne), der den Ausschuss initiiert hatte. An diesem Donnerstag soll der Ausschuss über die Befassung mit diesem neuen Aspekt des Themas entscheiden.