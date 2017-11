VW-Tochter Audi verlängert Jobgarantie bis 2025

Nach langen Verhandlungen hat Audi die Jobgarantie für die rund 60.000 Mitarbeiter in Deutschland um fünf Jahre verlängert. Vorstand und Betriebsrat teilten mit, dass die Sicherheit für alle Beschäftigten bis Ende 2025 ausgedehnt wird. Auch bei der Schwestermarke VW gilt der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2025.

Vorstandschef Rupert Stadler kündigte zudem an, dass am Stammsitz Ingolstadt ab 2021 zwei rein elektrische Geländewagenmodelle gebaut werden sollen. Betriebsratschef Peter Mosch lobte dies als weiteren Meilenstein für die sichere Zukunft der Belegschaft.

Bis 2025 will Audi 20 elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen, davon mehr als zehn reine E-Fahrzeuge. Stadler sagte: "Der Aufbau an Produktionskapazität für Elektroautos in Deutschland ist Herzstück dieser Zukunftsvereinbarung, die wir gerade verhandeln." Der Übergang zur E-Mobilität und die schwankungsanfälligen Automärkte forderten von Unternehmen und Belegschaft "größte Flexibilität".