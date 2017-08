Krise bei VW-Premiummarke Audi tauscht halben Vorstand aus

Bei Audi sind vier von sieben Posten im Vorstand neu besetzt worden. Der Aufsichtsrat der VW-Tochter hat dies auf einer außerordentlichen Sitzung entschieden, teilte das Unternehmen mit. Damit verantworten künftig andere Manager die Bereiche Produktion, Vertrieb, Finanzen und Personal bei dem Ingolstädter Autobauer. Den scheidenden Vorständen wurden Fehlplanungen, nicht eingehaltene Zusagen und der weltweite Rückgang der Verkäufe vorgeworfen.

Die Pläne für den radikalen Vorstandsumbau bei der VW-Premiummarke waren Ende Juli bekannt geworden. Damals hatte das manager magazin über eine Aufsichtsratssitzung berichtet, in der VW-Chef und Audi-Kontrolleur Matthias Müller vier Managern ihre Abberufung ankündigte. Alle vier Nachfolger sind interne Lösungen, kommen also aus dem VW-Konzern:

Der bisherige Produktionschef Hubert Waltl wird ersetzt durch Peter Kössler , der bislang eine ungarische Tochter leitet und bislang im Aufsichtsrat saß. Waltl waren Entscheidungen in Gutsherrenmanier vorgeworfen worden sowie teure Fehlplanungen und mangelndes Kostenmanagement. Zudem hatte er mit dem Beschluss, die beiden ersten Elektroautos von Audi in Brüssel und nicht in den deutschen Werken Ingolstadt und Neckarsulm bauen zu lassen, den Betriebsrat massiv verärgert.

Die Aufsichtsratssitzung war eigens einberufen worden, damit Audi bereits auf der Frankfurter Automesse IAA im September mit der neuen Führungsmannschaft vertreten sein kann.

Audi steckt seit einiger Zeit in der Krise, auch wenn die VW-Premiummarke immer noch den größten Anteil am Gewinn des gesamten Konzerns hat. Im Vergleich zu BMW und Mercedes-Benz ist die Rendite dennoch inzwischen niedrig, die Entwicklungskosten dafür relativ hoch. Auch das Design der Modelle wird seit einigen Jahren als zunehmend langweilig kritisiert. Nun gingen im ersten Halbjahr auch die Verkäufe auf dem wichtigen chinesischen Markt stark zurück - allerdings steigen sie seit Juni wieder deutlich an.

Zudem macht der Abgasskandal Audi stark zu schaffen. Die Kosten für die Affäre, die bei Audi seinen Anfang nahm, belastet das Unternehmen, außerdem sind weitere Investitionen für Digitalisierung und Elektroautos notwendig.

Dennoch darf Audi-Chef Rupert Stadler vorerst weitermachen. Der 54-Jährige steht zwar wegen seines Umgangs mit der Abgasaffäre sowie der mauen Geschäftsentwicklung massiv unter Druck; hinter den Kulissen wird bereits ein Nachfolger für ihn gesucht. Doch zumindest an diesem Montag hat Stadler noch die Rückendeckung der Familien Porsche und Piëch, die bei VW das Sagen haben.