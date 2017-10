Neuer Zukunftsplan Audi-Betriebsrat fordert Jobgarantie bis 2025

Die Mitarbeiter des Premiumherstellers Audi wollen Klarheit über ihre Zukunft. Das Unternehmen solle bis zum Jahr 2025 keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen, fordert Betriebsratschef Peter Mosch. "In Zeiten des rapiden technischen Wandels brauchen die Beschäftigten bei Audi dringend Sicherheit", sagte er dem SPIEGEL.

Die aktuell bei Audi geltende Beschäftigungssicherung läuft im Jahr 2020 aus. Für Mitarbeiter der Schwestermarke Volkswagen hingegen gilt bereits eine Garantie bis 2025. Mosch will mit dem Vorstand nun bis Jahresende eine eigene Zukunftsvereinbarung für Audi und die rund 60.000 Mitarbeiter in Deutschland aushandeln. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Diese soll auch konkrete Zusagen für die Produktion von Elektromodellen an den deutschen Standorten Ingolstadt und Neckarsulm umfassen. Die E-Auto-Offensive soll dazu beitragen, die derzeit unterbeschäftigten Werke wieder stärker auszulasten. Mosch fordert zudem neue Jobs in der Batterieproduktion und in den digitalen Dienstleistungen. "Wir wollen den Vorstand in die Pflicht nehmen, zusätzliche Tätigkeitsfelder zu schaffen", so der Betriebsratschef.

Beim Audi-Konkurrenten Daimler handelten die Arbeitsnehmervertreter zuletzt sogar eine Beschäftigungsgarantie bis 2030 aus. Im Gegenzug stimmten sie der Aufspaltung des Konzerns in drei selbständige Sparten zu.