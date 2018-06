Dieselaffäre Staatsanwaltschaft wirft Audi-Chef Stadler Betrug vor

Der Dieselskandal erreicht nun auch den Audi-Chef persönlich. Rupert Stadler und ein weiteres Mitglied des Vorstands werden seit dem 30. Mai als Beschuldigte geführt, teilte die Staatsanwaltschaft München II mit. Ihnen werden jeweils Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last gelegt. Hierbei gehe es um den Vorwurf, dass Dieselfahrzeuge mit manipulierter Software zur Abgassteuerung auf den europäischen Markt gebracht worden seien.

Bei dem zweiten Beschuldigten handelt es sich nach SPIEGEL-Informationen um Audi-Beschaffungschef Bernd Martens. Er ist der Leiter von Audis Diesel-Taskforce, mit dem der Hersteller eigentlich die Manipulationen an seinen Dieselautos intern aufarbeiten wollte. Martens ist seit 2012 Vorstand für Beschaffung bei Audi und war zuvor ab 2005 beim Volkswagen-Konzern als Beschaffungsleiter für neue Produktanläufe zuständig.

Am Montag gab es laut Staatsanwaltschaft Razzien bei Stadler und dem weiteren Vorstandsmitglied. Die Privatwohnungen der beiden seien zur Sicherung von Beweismaterial durchsucht worden. Ein Audi-Sprecher sagte, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern. Die Personalie Martens wollten weder Audi noch die Staatsanwaltschaft kommentieren. Der Mutterkonzern Volkswagen wollte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Stellungnahme abgeben.

Gegen Stadler richten sich die Ermittlungen schon länger. Bislang fehlten jedoch laut informierten Kreisen handfeste und vor allem schriftliche Beweise gegen ihn. Die seien im Mai durch Dokumente und flankierende Zeugenaussagen in die Hände der Ermittler gelangt. Sie untermauerten demnach den Vorwurf, dass Stadler als Audis Vorstandschef die Dieselmanipulationen nicht unterbunden habe, nachdem er davon erfahren hatte.

Damit hat sich die Zahl der Beschuldigten in dem Ermittlungsverfahren laut der Strafverfolgungsbehörde auf 20 erhöht. Die Staatsanwaltschaften in München und Braunschweig ermitteln seit zweieinhalb Jahren gegen zahlreiche Beschuldigte bei Volkswagen und Audi. Stadler hat jede Beteiligung an den Manipulationen bestritten und konnte sich trotz interner Kritik bisher als Audi-Chef halten.

Im Mai hatte der SPIEGEL berichtet, dass den Münchner Ermittlern Aussagen vorliegen, die auch Stadler persönlich belasten. Allerdings hatten sie bis dahin offenbar noch kein Papier gefunden, das den Verdacht auch beweisen könnte. Dass nun auch gegen Stadler persönlich ermittelt wird, könnte für VW-Chef Herbert Diess zum Problem werden, der beim Umbau des Konzerns auf den Audi-Boss setzt. Auch die VW-Eignerfamilien Porsche und Piech halten bislang zu Stadler.

Bislang nur ein Beschuldigter in U-Haft

Die Audi-Konzernzentrale ist bereits mehrfach von den Ermittlern durchsucht worden, zuletzt im April dieses Jahres. Bei der jüngsten Razzia bei Audi in Ingolstadt ging es um manipulierte Dieselmotoren, die Audi an die VW-Tochter Porsche geliefert hatte.

Die Vorstandsebene von Audi hatten die Ermittlungen erst im Februar dieses Jahres erreicht. Damals durchsuchte die Staatsanwaltschaft München Privatwohnungen und einen Arbeitsplatz von drei weiteren Beschuldigten, darunter zwei ehemalige Audi-Vorstände. Den Ermittlern zufolge besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten mitverantwortlich dafür waren, zumindest einen wesentlichen Teil der mit manipulierten Dieselmotoren ausgestatteten Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Als einziger Beschuldigter kam bislang der ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung und Porsche-Entwicklungsvorstand in Untersuchungshaft. Er war im September 2017 festgenommen worden. Einer seiner früheren Mitarbeiter bei Audi in Neckarsulm war nach mehreren Monaten Untersuchungshaft im November 2017 wieder freigekommen.

Video: Die Folgen des Diesel-Urteils