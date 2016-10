Abgasskandal in den USA Audi droht der Rückkauf von 85.000 Autos

Die VW-Tochter Audi verhandelt derzeit mit den US-Behörden um eine Nachrüstung von 85.000 Autos mit Drei-Liter-Motoren, die vom Dieselskandal betroffen sind. Und nach den jüngsten Gesprächen ist die Verunsicherung in Ingolstadt groß. Womöglich muss das Unternehmen deutlich mehr Autos von den Kunden zurückkaufen als bisher gedacht.

Nach Informationen aus Verhandlungskreisen steht bereits fest, dass Audi 26.000 Fahrzeuge, die mit den Dieselmotoren der ersten Generation ausgestattet sind, zurückkaufen muss. 59.000 Fahrzeuge mit Motoren der zweiten Generation will Audi dagegen eigentlich so nachrüsten, dass sie die US-Abgasgesetze einhalten. Dies wäre die deutlich billigere Lösung.

Doch die US-Behörden fordern von der VW-Tochter nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen nun eine Reihe weiterer technischer Nachweise dafür, dass die Lösung auch dauerhaft funktioniert.

Manager des VW-Konzerns bezweifeln, dass Audi diese Nachweise bis zum 3. November erbringen kann. An diesem Tag will US-Richter Charles Breyer seine Entscheidung im Fall Audi verkünden. Er habe, so berichten Konzern-Manager, nur zwei Möglichkeiten: Entweder Breyer verlängert die Frist für Audi noch einmal, oder er verurteilt das Unternehmen, diese 59.000 Autos ebenfalls zurückzukaufen. Dies würde die Kosten des Skandals für Audi um rund eine weitere Milliarde Euro erhöhen.

Schon jetzt spürt das Unternehmen die Auswirkungen des Dieselskandals um manipulierte Abgaswerte. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Audi rund 1,2 Milliarden Euro weniger verdient als im gleichen Zeitraum 2015. Hauptgrund dafür waren Rückstellungen von 752 Millionen Euro für die nötige Umrüstung der 85.000 US-Fahrzeuge mit Drei-Liter-Motoren. Ob das Geld reichen wird, scheint fraglich.