Inhaftierter Audi-Chef VW-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung über Stadlers Entlassung

Rupert Stadler bleibt vorerst Audi-Chef. Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat die Entscheidung über die Zukunft des 55-Jährigen vertagt. Am kommenden Dienstag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde.

Demnach waren die beiden Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), mit der Lösung einer Vertragsaufhebung samt Abfindung für den Chef der VW-Tochter nicht einverstanden. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Stadlers Vertrag als Mitglied des VW-Konzernvorstands läuft Ende 2019 aus. Er war im Juni in Ingolstadt festgenommen worden und sitzt seither in Augsburg in Untersuchungshaft. Die Aufsichtsräte von VW und Audi hatten ihn anschließend von seinen Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef entbunden, "bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat". Seither leitet Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot das Unternehmen als kommissarischer Vorstandschef.

Der Audi-Chef soll nach Aufdeckung der Abgasbetrügereien 2015 in den USA in Europa weiter Autos mit illegaler Software verkauft haben. Bei einem abgehörten Telefonat soll er erwogen haben, einen Zeugen zu beeinflussen. Stadler hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets bestritten.