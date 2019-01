Produktionsstopp Streik in ungarischem Audi-Werk trifft auch Standort Neckarsulm

Die Motorenhersteller im ungarischen Audi-Werk Györ haben ihren Streik zwar beendet, dennoch wirkt er sich weiter auf die Produktion in Deutschland aus.

Am Freitag steht die Arbeit nun auch im Audi-Werk in Neckarsulm still, weil Motoren fehlen, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Stammwerk Ingolstadt laufen die Bänder schon seit einigen Tagen nicht und können auch erst frühestens Montag wieder anlaufen.

Im Porsche-Werk in Leipzig, wo ebenfalls Audi-Motoren aus Györ zum Einsatz kommen, sollte von Donnerstagabend an wieder produziert werden.

Lohnerhöhung von 18 Prozent erstreikt

Die Motorenbauer in Györ hatten eine Woche lang getreikt. Das Unternehmen habe der geforderten Lohnerhöhung um 18 Prozent zugestimmt, teilte die Gewerkschaft AHFSZ am Mittwoch mit. Die Produktion sollte wieder hochgefahren werden.

Im Audi-Werk Györ bauen 12.000 Mitarbeiter jährlich rund zwei Millionen Benzin-, Diesel- und neuerdings auch Elektromotoren sowie gut hunderttausend Audi A3 und TT. Weil die Motoren fehlten, konnten allein in Ingolstadt deutlich mehr als 10.000 Autos der Baureihen A3, A4, A5 und Q2 nicht gebaut werden, sagte ein Sprecher.