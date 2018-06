Nach Stadler-Festnahme Vertriebsvorstand Abraham Schot soll Audi-Chefposten vorläufig übernehmen

Nach der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler wird nach SPIEGEL-Informationen der bislang unbelastete Vertriebschef Abraham Schot vorerst an die Spitze des Autobauers aufrücken.

Eine formale Entscheidung ist noch nicht gefällt, der Audi-Aufsichtsrat muss der Personalie noch formal zustimmen. Eine Berufung des Niederländers gilt aber als wahrscheinlich.

Der 56-jährige Schot war 2011 von Daimler in den VW-Konzern gewechselt und dort rund fünf Jahre Vertriebschef bei den VW-Nutzfahrzeugen. Seit dem vergangenen Jahr ist der in Rotterdam geborene Manager im Audi-Vorstand und trägt die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing. Schot ist verheiratet und hat zwei Kinder.

VW-Aufsichtsrat hat über Konsequenzen beraten

Was genau mit Stadler passiert, bleibt offen. Für ihn gelte weiterhin die Unschuldsvermutung, heißt es im Unternehmen. Mit Stadler war zum ersten Mal in der Dieselaffäre ein Unternehmenslenker verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm Betrug vor und erwirkte einen Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr.

In Wolfsburg trat am Mittag der VW-Aufsichtsrat zusammen, um über die neue Lage und die Konsequenzen zu beraten.

Stadler sei am Montagvormittag an seinem Wohnort festgenommen und dann der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in München. Stadler habe noch keine Angaben zur Sache gemacht. Er wolle sich aber äußern, nachdem er mit seinem Verteidiger gesprochen habe, sagte der Staatsanwalt. Der Verteidiger nehme jetzt Akteneinsicht und wolle am Dienstag mit Stadler darüber sprechen, so dass die Vernehmungen frühestens ab Mittwoch beginnen sollten. Wo der Manager einsitzt, sagte der Staatsanwalt nicht.

Gegen Stadler waren in der Vergangenheit schon mehrfach Rücktrittsforderungen laut geworden, auch Namen möglicher Nachfolger waren schon im Gespräch.