Wirkaufendeinauto.de-Mutter Gebrauchtwagenhändler klagen gegen Berliner Start-up Auto1

Das Berliner Start-up Auto1 hat Ärger mit seinen Kunden. Gebrauchtwagenhändler, die dem Unternehmen Fahrzeuge abgekauft haben, fühlen sich getäuscht. Dutzende haben Klage eingereicht. An den beiden primär zuständigen Gerichten, dem Landgericht Berlin und dem Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, gibt es nach SPIEGEL-Informationen mindestens 90 laufende oder abgeschlossene erstinstanzliche Verfahren gegen Auto1. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Die meisten Kläger verlangen eine Entschädigung für Mängel an Gebrauchtwagen. So wirft ein Berliner Händler Auto1 vor, ihm einen Mercedes mit einem kaputten Hinterachsdifferenzial verkauft zu haben. Im Fahrzeugexposé sei von dem Defekt keine Rede gewesen, so der Händler. Es sei "sehr schwierig, auf pauschale Gerüchte und Einzelaussagen im Detail einzugehen", teilte Auto1 auf Anfrage des SPIEGEL mit. "Natürlich können Fehler passieren", aber der Erfolg spreche für das Unternehmen.

Nach eigenen Angaben ist Auto1 der größte Zwischenhändler für Gebrauchtwagen in Europa. Das Unternehmen erwirbt Pkw von Privatleuten und verkauft sie an gewerbliche Händler weiter. 2016 wurden so laut Auto1 mehr als 300.000 Fahrzeuge umgeschlagen. Privatkunden ist das Unternehmen unter der Marke Wirkaufendeinauto.de bekannt. Mitte Januar stieg der Fonds des japanischen Technologiekonzerns Softbank mit 460 Millionen Euro bei ihm ein. Mit 2,9 Milliarden Euro ist Auto1 aktuell das zweitwertvollste Start-up Europas.