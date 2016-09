Strategien für Vernetzung Mehr App als Auto

Wie schön die mobile Zukunft klingt: Nähert sich das Auto dem Zuhause, stellt sich dort die Lieblingsmusik des Fahrers ein, die Fensterläden fahren hoch, das Licht geht an, die Garagentür öffnet sich. Schon vorher hatte sich der Wagen unterwegs einen passenden Parkplatz gesucht und selbst eingeparkt. Natürlich fuhr er viele Strecken allein.

Das vernetzte Auto, das autonom fährt und seinen Passagieren neue digitale Features anbietet, lässt die Herzen der Manager von Autokonzernen höher schlagen. Von den Chancen der Digitalisierung verspricht sich Daimler-Chef Dieter Zetsche einen Schub für seinen Konzern, genauso wie die Konzernchefs Chef Harald Krüger (BMW) und Matthias Müller (VW). "Zuversicht ist in der Automobilindustrie derzeit ein knappes Gut. Dennoch plädiere ich dafür, dass wir vor allem die Chancen sehen, die uns der Wandel eröffnet und nicht primär die Risiken", sagte Müller gestern am Vorabend des Autosalons in Paris, während er neue Ideen für Mobilitätsdienste ankündigte.

Die neuen Trends bieten hohe Gewinnpotenziale. Dumm nur, dass Unternehmen ganz anderer Branchen der Autoindustrie das Geschäft streitig machen - und den Herstellern einen großen Teil des Gewinns abknöpfen, ihre Margen gar drücken könnten. Konzerne wie Google und Apple, deren Kassen übervoll sind, investieren verstärkt in neue Angebote für mobile Dienste. Sie setzen an, den Autoherstellern das neu entstehende Geschäft streitig zu machen.

Hohe Wachstumsraten der völlig neuen Geschäftsideen locken Autokonzerne und neue Anbieter an. Dienste rund um vernetzte Autos bergen für kommendes Jahr ein Umsatzvolumen von 47,2 Milliarden Euro, das bis 2022 auf 140 Milliarden Euro steigen könnte. Das zeigt eine aktuelle Studie von Strategy&, der Strategieberatung von PriceWaterhouseCoopers, und dem Center of Automotive Management (CAM), die SPIEGEL ONLINE exklusiv vorliegt. Jährliche Zuwachsraten von 24,3 Prozent erwarten die Autoexperten.

Gewinnmargen in Gefahr

Gerade solche Aussichten locken Angreifer wie Google und Apple an, die weit agiler als die Autoindustrie ins neue Geschäft grätschen. Sie werden einen empfindlich hohen Gewinnanteil abschöpfen, erwarten die Autoexperten: Heute halten die Autohersteller 70 Prozent an diesem neuen Markt, 2030 wohl nur noch die Hälfte.

Die starke Konkurrenz bringt die Autobranche in ein Dilemma: Sie müssen hohe Investitionen für die Entwicklung der neuen Dienste schultern, Autokäufer werden aber insgesamt kaum mehr für ihren Wagen bezahlen als heute. Viele der neuen mobilen Dienste zwacken daher nur Umsatzpotenzial vom bisherigen Autoverkauf ab. Die Autobranche muss daher auf Gedeih und Verderb im Markt mobiler und vernetzter Dienste hohe Anteile sichern, um so zumindest die bisherigen Erlöse zu sichern - und durch das mögliche Zusatzgeschäft etwa durch Mobilitätsdienste mehr einzunehmen.

Rund 80 Prozent der Umsätze durch neue Funktionen künftiger Autos gingen direkt in den Listenpreis ein, sagt Studienmitautor Alex Koster von Strategy&. Das wirkt sich auch auf die Gewinne aus. Immer weniger wird im traditionellen Geschäft hängen bleiben, wie die folgende Grafik verdeutlicht:

Die steigenden Investitionen dürften zugleich die Gewinnmargen der Autokonzerne schmälern. Schon jetzt koste die Entwicklung einer neuen Modellvariation so viel wie früher eine komplett neue Generation eines Autos, so die Autoexperten. Das verschärft sich nun noch.

"Schon in wenigen Jahren müssen die Hersteller für Forschung und Entwicklung im Schnitt acht bis zehn Prozent ihres Umsatzes ausgeben - doppelt so viel wie bislang. Das wird ihre Gewinnmargen empfindlich drücken", warnt Richard Viereckl, Senior Partner von Strategy& und Ko-Autor der Studie. Die Gewinnmarge der Autohersteller werde langfristig im Schnitt um ein bis zwei Prozent niedriger liegen als heute. Bei operativen Margen von zwei bis zwölf Prozent würde das manche Autokonzerne empfindlich treffen.

IT-Konzerne spielen Vorteile aus

Zugleich kämpft die Autobranche gegen Gegner, denen sie noch nie zuvor gegenüberstand: agiler, aggressiver, attraktiver für Kunden. IT-Konzerne und Tech-Start-ups sind im Gegensatz zu den Autokonzernen darauf geeicht, nahe und lang anhaltende Kundenbindungen aufzubauen. Zugleich haben sie bereits die nötigen Software-Spezialisten.

Besonders prekär wird für die Autokonzerne ein entstehender Trend. "Autohersteller können ihre Markenstärke immer weniger in die Waagschale werfen", stellt Strategy&-Experte Koster fest. Legten sich Autokäufer früher stark auf eine favorisierte Marke fest, wechselten sie nun für neue Funktionalitäten schneller zu anderen Anbietern.

"Nur Auto - das reicht nicht mehr", sagt Stefan Bratzel, Direktor des CAM an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Autohersteller müssten ein eigenes Ökosystem aus Dienstleistungen aufbauen, aus dem ihre Kunden nicht so schnell entweichen. "Konkurrenten aus der Unterhaltungselektronik bringen einen entscheidenden Vorteil mit: Sie haben bereits ein Ökosystem etabliert, für Entertainment, Shopping - das weiten sie jetzt lediglich auf den Mobilitätssektor aus. Es wird sich zeigen, ob die Autohersteller dem folgen können."

Schließlich erfordere dies von den traditionell auf den Autobau fokussierten Konzernen, neue Parallelwelten aufzubauen, um mit ganz neuen Mannschaften die künftigen Dienste zu entwickeln, betont Bratzel. Dafür sammeln die Konzerne derzeit Partnerschaften und kaufen Start-ups. Es sind Wetten im Gesamtwert von vielen Milliarden Euro, die die traditionellen Unternehmen damit geschlossen haben. Wer die richtige Idee findet, ist heute allerdings noch völlig unklar. "Alle legen jetzt ihre Chips auf das Spielfeld, doch niemand weiß, wer letztlich zu den Gewinnern gehört", sagt Autoexperte Koster.