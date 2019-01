Verkäufe in China brechen ein Jaguar Land Rover plant offenbar massiven Stellenabbau

Großbritanniens größter und traditionsreicher Autohersteller Jaguar Land Rover schlittert in die Krise - und will Medienberichten zufolge mit drastischen Einschnitten reagieren. Grund sei weniger der Brexit, sondern der Verkaufseinbruch in China.