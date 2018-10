Neue Mobilitätskonzepte Wie sich die Autoindustrie neu erfindet - und unser Leben damit verändert

Moia

Die Volkswagen-Tochter Moia hat ihren Sitz in Berlin und setzt auf kleine Busse, um Passagiere zu befördern. Die Fahrt wird über eine App bestellt, das Moia-Shuttle holt den Kunden ab. So weit, so gewöhnlich. Dann kommt das Pooling-Prinzip ins Spiel: in der Regel teilt man sich die Fahrt mit anderen, die eine ähnliche Strecke fahren wollen. Die Mitfahrer befinden sich schon im Fahrzeug, wenn man selbst zusteigt, oder sie stoßen im Lauf der Fahrt dazu. Möglich macht das ein Algorithmus, der die Beförderungswünsche zusammenbringt, die Route errechnet und dem Fahrer in Echtzeit sagt, wo er lang muss. Bislang fahren die Moia-Busse in Hannover, ab 2019 auch in Hamburg.