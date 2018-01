Rumhersteller Bacardi schließt einziges deutsches Werk in Buxtehude

Bisher wurde im norddeutschen Buxtehude der Bacardi-Rum für den europäischen Markt abgefüllt, doch damit soll bald Schluss sein. Der Spirituosenhersteller kündigte an, das einzige Werk in Deutschland in den nächsten Monaten schließen zu wollen. Demnach arbeiten in dem Werk derzeit 103 Mitarbeiter.

Als Grund für die Schließung nannte das Unternehmen ein verändertes Geschäftsumfeld. Dadurch sei es notwendig, Produktionen zusammenzulegen. Der Schritt sei unausweichlich, um auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Bacardi zu sichern. Nähere Angaben machte das Unternehmen nicht.

Künftig soll der Rum für den europäischen Markt in dem Werk im italienischen Pessione abgefüllt werden. Im niedersächsischen Buxtehude werden einem Bericht der Regionalzeitung "Tageblatt" zufolge außer Rum auch Mixgetränke und hochwertige Spirituosen - teils unter anderen Namen - abgefüllt. Es sei zudem das einzige Werk im Bacardi-Konzern, das Dosen abfülle. Diese Aufgabe soll Bacardi zufolge künftig ein anderes Unternehmen übernehmen.