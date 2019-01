Boom durch günstige Tickets Bahn schafft 2018 Fahrgastrekord im Fernverkehr

Sparpreise und 19-Euro-Tickets haben der Deutschen Bahn einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr einen neuen Fahrgastrekord im Fernverkehr beschert. Das Unternehmen habe den Rekordwert von 142 Millionen Reisenden aus dem Jahr 2017 noch einmal übertroffen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Umsatz im Personenfernverkehr stieg demnach um fast 300 Millionen Euro auf rund 4,5 Milliarden Euro.

Die genauen Bilanzzahlen veröffentlicht die Bahn im März. Zuletzt hatte es Kritik an der Preispolitik des Konzerns gegeben. Es könne nicht der Normalfall sein, für 19 Euro quer durch Deutschland zu fahren, monierte der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU). Er hat zur Finanzierung von Investitionen höhere Fahrpreise ins Gespräch gebracht. Dagegen warnten die Grünen, höhere Preise hielten Reisende davon ab, die Bahn zu nutzen.

Mehr zum Thema Verspätete Züge, kaputte Technik, Personalmangel Was bei der Deutschen Bahn alles schiefläuft

Die Bahn steckt in einer tiefen Krise. Kaputte Technik, Verspätungen und Personalmangel bremsen den Konzern aus. Das Unternehmen will nun mit mehr Personal gegensteuern. Dem Bericht zufolge will die Bahn in diesem Jahr rund 22.000 neue Mitarbeiter einstellen. Etwa ein Fünftel davon sollen Auszubildende sein, auch sollen 2000 neue Lokführer zur Bahn kommen. Insgesamt beschäftigt die Bahn in Deutschland aktuell 205.000 Mitarbeiter.

Auch das Thema Unzuverlässigkeit und Verspätungen soll ganz oben auf die Agenda. Im vergangenen Jahr sind bei der Bahn im Durchschnitt knapp zehn Fernzüge täglich ersatzlos ausgefallen. Das teilte das Unternehmen mit. Diese Zahl entspricht bei rund 1400 ICE, IC und EC täglich einer Ausfallquote von 0,7 Prozent. Im ganzen Jahr waren es nach Bahn-Angaben rund 3500 Fernzüge, die vom geplanten Startbahnhof gar nicht erst losfuhren.

Kürzlich hatte die Bahn bereits berichtet, dass im vergangenen Jahr im Fernverkehr etwa zwei Prozent aller Haltbahnhöfe nicht erreicht worden seien. In diese Statistik gingen zum Beispiel auch jene Züge ein, die nur einen Teil der geplanten Strecke zurücklegten. Grund für die Ausfälle waren oft technische Störungen oder blockierte Strecken nach Unwettern.