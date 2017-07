Entwurf der Finanzminister EU soll schärfer gegen faule Kredite vorgehen

Die HSH-Nordbank in Deutschland, in Italien die Banca Monte dei Paschi di Siena: Mit faulen Krediten haben europaweit zahlreiche Banken zu kämpfen. Die EU-Finanzminister fordern laut einem Entwurf von den europäischen Institutionen daher nun einen strengeren Umgang mit faulen Krediten in Bankbilanzen noch in diesem Sommer.

Die EU-Kommission solle dazu eine Interpretation der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorlegen, hieß es in einem Entwurf für einen Aktionsplan. Wenn nötig werde der EU-Ministerrat eine Ergänzung der bestehenden EU-Richtlinie für Eigenkapital erwägen. Die Einhaltung dieser Richtlinie könnte dann auch in Frankfurt überwacht werden: Frankfurt soll London als Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) ablösen.

Die in Europa vom Ausfall bedrohten Darlehen summieren sich der EBA zufolge auf rund eine Billion Euro. Vor allem die Geldhäuser in Griechenland, Zypern, Portugal, Italien und Slowenien sind davon betroffen.

Die Brüsseler Behörde soll laut dem Papier Absicherungen erwägen, die bei der Vergabe neuer Kredite greifen. Bis Ende 2017 fordern die Minister in dem Entwurf zudem einen besseren Datenaustausch zu den faulen Krediten - und einen Rahmen der EU-Kommission für den möglichen Aufbau nationaler Einrichtungen, die sich um die Schrottpapiere kümmern sollen.

Bis Mitte 2018 soll die EU-Bankenaufsicht EBA außerdem generelle Leitlinien zum Umgang mit faulen Bankkrediten erarbeiten. Die bei der Europäischen Zentralbank angesiedelte Aufsicht soll mit den nationalen Behörden bis Ende des selben Jahres Vorgaben für kleinere Institute entwickeln. Die EU-Finanzminister beraten über den Aktionsplan bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel.

Der EU-Abgeordnete Markus Ferber (CSU) forderte, dass nationale "Bad Banks" nur dann möglich sein dürfen, wenn dadurch die Integrität der Bankenunion nicht ausgehöhlt werde.