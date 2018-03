Konjunktbremse Bauwirtschaft beklagt sich über schleppende Verwaltung

Die Bauunternehmen in Deutschland konnten ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2017 deutlich steigern. Mit einem Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr übertrifft das Jahresergebnis die hoch gesteckten Erwartungen des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie.

Von der guten Baukonjunktur konnten Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten sogar noch weit mehr profitieren als kleinere. Der aktuelle Konjunkturaufschwung sei vor allem vom Neubau getragen, erklärte der Verband auf seiner Jahrespressekonferenz die Unterschiede. Kleinere Unternehmen seien eher bei Baumaßnahmen im Bestand gefragt. Hinzu komme, dass die Kleinbetriebe mit ein bis 19 Beschäftigten stärker von personellen Kapazitätsengpässen betroffen seien.

Dass im gleichen Zeitraum die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen - erstmals seit zehn Jahren - gesunken ist, passt nicht recht zur guten Entwicklung der Branche. Sie fiel um 7,3 Prozent oder 27.300 auf 348.100, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Verbände besorgt

Der Rückgang der Genehmigungen lasse befürchten, dass "Wohnungen künftig noch knapper und die Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen noch länger werden", teilte der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen mit. Es mangele an Grundstücken, Planungs- und Genehmigungskapazitäten in Ämtern und an schnellen, standardisierten Bauweisen, monierte der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Die neue Regierung müsse "Baubremsen" lösen.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen relativiert die Sorge des Verbands etwas. Danach ist die Zahl der Genehmigungen für - dringend benötigte - Mehrfamilienhäuser nahezu unverändert geblieben. Den für die Statistik relevanten Einbruch gab es bei Wohnheimen - zu denen Flüchtlingsunterkünfte zählen. Hier ging die Zahl der Genehmigungen um 41 Prozent zurück. Die Erklärung: Da mittlerweile weit weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen als auf dem Höhepunkt der Krise, werden weniger neue Unterkünfte benötigt. Kamen 2015 noch rund 890.000 neue Flüchtlinge in die Bundesrepublik, waren es 2017 rund 186.000. Wird dieser Bereich ausgeklammert, währen die Genehmigungen nur um 1,9 Prozent gefallen.

Außerdem besteht auch noch ein "Polster" von Hunderttausend Genehmigungen, das es abzuarbeiten gilt. Die Förderbank KfW spricht von 600.000, das Bauhauptgewerbe von etwas mehr als 400.000 Wohnungsbaugenehmigungen. "Insbesondere in den großen Ballungszentren zeigt sich außerdem das Phänomen, dass Investoren Baugenehmigungen auf Vorrat einholen und die dahinterliegenden Projekte zunächst nicht umsetzen, weil sie auf steigende Mieten und Immobilienpreise in der Zukunft setzen", so die KfW.