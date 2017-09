Industrie vs. AfD "Schaden vom Standort Deutschland abwenden"

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), hat die neue Bundesregierung dazu aufgefordert, deutlich mehr Geld zu investieren. Die steuerlichen Mehreinnahmen der öffentlichen Kassen in Höhe von bald fast 300 Milliarden sollen seiner Meinung nach zu je einem Drittel für Investitionen, Bildung und Strukturreformen verwendet werden. "Die gute Wirtschaftslage soll für die künftige Koalition kein Freifahrtschein zum Ausruhen auf Erreichtem sein", schrieb Kempf in einem Brief an 1000 Führungskräfte in der Industrie, der dem SPIEGEL vorliegt.

Der BDI-Präsident will, dass die Politik deutlich mehr wagt als in den vergangenen vier Jahren. "Unser Land braucht mehr Tempo, mehr Mut und mehr Weitsicht", schrieb Kempf. Das sei existenziell, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern.

Ein Teil der Ausgaben solle seiner Meinung nach in Digitalisierung fließen: Die neue Bundesregierung müsse sofort für Gigabit-Infrastrukturen im Fest- und Mobilfunknetz sorgen. Auch die öffentlichen Verwaltungen müssten digitaler und damit bürgernaher und effizienter werden.

Damit diese Maßnahmen schnell umgesetzt werden können, fordert Kempf die Parteien auf, die derzeitige Lage schnell zu sondieren und konzentriert Verhandlungen über eine tragfähige Bundesregierung aufzunehmen. Es gehe darum, Schaden vom Wirtschaftsstandort Deutschland abzuwenden. "Die Unternehmen brauchen klare Signale", schrieb Kempf.

Auch kritisierte Kempf den großen Erfolg der AfD. "Der Rückzug ins Nationale ist für unser Land keine Alternative: Die AfD ist im Kern gegen das, was Deutschland stark gemacht hat und weiter stark machen muss", schrieb er. Die Wahl liefere den Auftrag an die künftige Regierung, Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.