Beluga-Prozess Ex-Reedereichef Stolberg zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Niels Stolberg galt lange als Star unter den Reedern: Mit Beluga gründete er in Bremen eine eigene Reederei, machte Millionen - und mit spektakulären Ideen auf sich aufmerksam. Nun ist der Ex-Unternehmer zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Das Landgericht Bremen befand den 57-Jährigen des mehrfachen Kreditbetruges für schuldig. Drei mitangeklagte Ex-Beluga-Manager verurteilte die Kammer zu Bewährungsstrafen. Die Staatsanwaltschaft hatte für Stolberg viereinhalb Jahre Haft gefordert. Eine Haftstrafe hatte sich bereits vergangenen Sommer abgezeichnet.

Der Prozess hatte mehr als zwei Jahre gedauert. Stolberg täuschte nach Überzeugung des Gerichts mit aufgeblähten Rechnungen für Schiffsneubauten mehrere Banken - und bewegte sie so zur erhöhten Kreditvergabe in Millionenhöhe. Der US-Finanzinvestor Oaktree klagte, weil er mit falschen Bilanzangaben zum Einstieg in die Reederei bewegt worden sein soll.

Richterin Monika Schaefer begründete das Urteil unter anderem mit einem "erheblichen Maß an krimineller Energie", das Stolberg bei der Täuschung von Banken gezeigt habe. Bei Stolberg sei eine Bewährungsstrafe bis zu zwei Jahren nicht infrage gekommen, so die Richterin: "Dafür war es einfach zu viel."

In seinem letzten Wort hatte der schwer an Krebs erkrankte Stolberg in der vergangenen Woche Fehler eingeräumt, die er bedauere. "Ich habe alles verloren - mein Lebenswerk, meine Reputation, meine Gesundheit", sagte er. Aus Sicht des Unternehmers wussten die Banken aber über seine Methoden Bescheid. Die Reederei Beluga war 2011 mit einer Reihe von Tochterfirmen in die Insolvenz gegangen.

Aus Sicht der 2. Großen Wirtschaftsstrafkammer hatte Stolberg mit dem Wachstumskurs und dem ehrgeizigen Schiffsneubauprogramm das "ersehnte Ziel" verfolgt, Weltmarktführer im Bereich Schwergutfracht zu werden. Dabei habe er aber auch Mitarbeiter zu Straftaten verleitet. Die Richterin hielt Stolberg seine Kooperation zugute. "Sie haben sich trotz Ihrer Erkrankung dem Verfahren bis heute gestellt."

Stolberg hatte von Beginn an klargemacht, dass er für Fehler einstehen wolle. "Ich war der Kapitän auf der Brücke", sagte er 2016. Gegen das Urteil kann Revision beantragt werden, über die der Bundesgerichtshof zu entscheiden hätte. Stolbergs Anwalt Bernd Groß bezeichnet die Strafe als viel zu hart.