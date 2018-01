Der Jüngste ist 75 Wie drei Oldies Benetton retten wollen

Vor wenigen Tagen bei der Kindermode-Woche in Florenz: Zwischen den Säulen und unter den Decken im Innenhof des Palazzo Strozzi winden sich drei Meter breite Papierrollen wie eine überdimensionale DNA-Helix, bedruckt mit Fotos von Kindern unterschiedlicher Herkunft, die witzige, farbenfrohe Klamotten tragen. Das Motto heißt: "Non fate i bravi", frei übersetzt: Seid frech. Frech wie die neue Benetton-Kindermode.

Die sieht ein bisschen aus wie damals. Damals in den Achtzigerjahren, als die United-Colors-of-Benetton-Shops erste Adresse waren für Pullover, T-Shirts und alles, was man sonst lässig und bunt anziehen kann. Und das soll auch genauso sein. "Back to basic" ist das Motto des wagemutigen Neuanfangs der reichlich in die Jahre gekommenen Heroen aus der Benetton-Glanzzeit.

Die Brüder Luciano und Carlo Benetton hatten in den Sechzigerjahren gemeinsam mit Schwester Giuliana im italienischen Nordosten einen winzigen Textilbetrieb gegründet und in zwei Jahrzehnten zur Weltmarke gemacht. Nach der Jahrtausendwende übernahm die Erbengeneration das Unternehmen und die strahlenden Farben verblassten, die Firma dümpelte in Richtung Pleite.

Der Konzernumsatz schrumpfte von 2011 bis 2016 von zwei Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Um die 100 Millionen Euro Verlust soll das Unternehmen im vorigen Jahr eingefahren haben. Die kommen auf einen ohnehin schon ansehnlichen Schuldenberg noch obenauf. Nur der sonstige, über die Jahre angesammelte Schatz hielt die Benetton-Gruppe über Wasser, schrieben italienische Medien. Darunter riesige Agrarflächen in Argentinien, Autobahnen und Raststätten in Italien, der römische Flughafen. Der Textilanteil an der gesamten Unternehmensgruppe macht heute gerade noch acht Prozent vom Gesamtumsatz aus. Man kann sich die Verluste zwar offenbar leisten. Aber es schmerzt wohl doch mächtig.

