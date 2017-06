Fabrikstörung Bayer kämpft mit Lieferschwierigkeiten bei Bepanthen-Salbe

Der Pharmakonzern Bayer hat mit Lieferschwierigkeiten bei einem seiner bekanntesten Produkte zu kämpfen. Wann die Engpässe bei der Bepanthen-Salben beseitigt sind, konnte eine Unternehmens-Sprecherin nicht sagen. Bayer stehe im engen Austausch mit Apotheken, Großhandel und Kliniken. Die Firma stellt das Produkt in Grenzach nahe Basel her.

Ursache für die Lieferschwierigkeiten sind laut Bayer technische Probleme in der Abfülllinie bei der Einrichtung eines neuen Salben- und Creme-Mixers. So habe man in den vorangegangenen Wochen nicht die benötigte Menge Bepanthen und Bepanthol herstellen können. Bestellungen wurden den Angaben zufolge nur in eingeschränktem Umfang ausgeliefert, um zumindest die Versorgung in der Fläche sicherzustellen. "Wir kommen bei der Nachfrage derzeit nicht hinterher", sagte die Sprecherin.

Bepanthen war vor 13 Jahren durch den Kauf der Sparte mit verschreibungsfreien Medikamenten vom Baseler Pharmakonzern Roche zu Bayer gekommen. Auch das Magenmittel Rennie und das in den USA erfolgreiche Schmerzmittel Aleve gehörten dazu. Für den Kauf der Sparte hatte Bayer damals 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Der Konzern schloss damit neben Johnson & Johnson und GlaxoSmithKline zu den weltweit führenden Anbietern rezeptfreier Medikamente auf.

Mit Bepanthen setzte Bayer im vergangenen Geschäftsjahr 362 Millionen Euro um. Damit war das Medikament das viertwichtigste in der Unternehmenssparte für verschreibungsfreie Markenprodukte. Größeren Umsatz machte Bayer in dem Bereich nur mit dem Allergiemittel Claritin, dem Schmerzmittel Aspirin und Aleve. Der Konzern setzte in der Sparte 2016 sechs Milliarden Euro um, Bepanthen macht dabei einen Anteil von rund sechs Prozent aus.