Trotz TÜV-Mängel-Reports BER-Betreiber hält an Zeitplan fest

Obwohl der TÜV erneut gravierende Mängel entdeckt hat, bekräftigt der Betreiber den Zeitplan für den Hauptstadtflughafen. Der BER soll wie zuletzt geplant Ende August 2018 fertig sein. Wann er dann in Betrieb gehen kann, wolle Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in drei Wochen verkünden, teilte die Flughafengesellschaft mit.

Der TÜV hatte Betreiberangaben zufolge wesentliche Schwächen in einer Reihe von sicherheitsrelevanten Anlagen für den Brandschutz aufgedeckt. Betroffen ist demnach der Teil des Hauptterminals, in dem die Arbeiten am weitesten fortgeschritten sind.

Das Terminal sei geprüft worden, um ähnliche Probleme in den anderen Abschnitten frühzeitig angehen zu können, teilte der Flughafen mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die TÜV-Ergebnisse berichtet.

Neuer Termin in drei Wochen

"Der im September vorgelegte Rahmenterminplan zur baulichen Fertigstellung bis zum 31.08.2018 ist ambitioniert und wurde bewusst ohne Puffer geplant", hieß es. Weil dann noch Tests, Abnahmen und der Probebetrieb folgen, gelte eine Inbetriebnahme des Flughafens vor dem Spätsommer 2019 als ausgeschlossen.

Lütke Daldrup bekräftigte, er wolle in drei Wochen einen "unternehmerisch verantwortlichen Termin zur Inbetriebnahme" nennen. Es wäre der siebte Termin seit 2011. Denn wegen Planungsfehlern, Baumängeln und Missmanagement wurde der Start des drittgrößten deutschen Flughafens immer wieder verschoben.

Man kümmere sich intensiv darum, "die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten und die noch verbleibenden Mängel an den technischen Anlagen konsequent zu beheben", hieß es weiter.

Mängel an der Brandmeldeanlage

Wesentliche Mängel gibt es dem Bericht zufolge im sogenannten Main Pier Nord noch an Teilen der Brandmeldeanlage, des elektroakustischen Notrufwarnsystems, der Sicherheitsbeleuchtung, der Sicherheitsstromversorgung, der Entrauchungssteuerung und der Sprinkleranlage.

Die Seitenflügel des neuen Flughafen-Terminals sind schon fertig, das Hauptgebäude wird aber noch saniert. Der Bereich Main Pier Nord soll zuerst fertig werden, dann der südliche Abschnitt, erst danach der zentrale Bereich mit Check-in, Sicherheitskontrollen und Einkaufszentrum, wo es die größten Brandschutzprobleme gegeben hatte.

Im April hatte die Flughafengesellschaft im Geschäftsbericht für 2016 verkündet: "Im Main Pier Nord ist der Großteil der prüfpflichtigen Anlagen getestet." Zudem sei die Entrauchung mit Heißgas simuliert worden. Erste Flächen seien an die späteren Nutzer übergeben worden.

Laut "Tagesspiegel" kam der TÜV Anfang November zu dem Ergebnis, dass bei den beanstandeten Anlagen in Teilen eine "Wirksamkeit und Betriebssicherheit nicht gegeben" sei.

Grüne sehen Bund in der Verantwortung

Der Grünen-Haushaltsexperte im Bundestag, Sven-Christian Kindler, forderte, dass sich Bund in seiner Rolle als Minderheitseigentümer am BER stärker engagiere. "Bisher hat sich die Bundesregierung einen schlanken Fuß gemacht und Berlin und Brandenburg alleine die Verantwortung rübergeschoben."

Die Berliner CDU-Fraktion sprach von Tricksereien und Täuschung am Flughafen und verlangte, den TÜV-Bericht dem Abgeordnetenhaus vorzulegen. Aus CDU, FDP und AfD kamen erneut Forderungen, den Flughafen Tegel offen zu halten. Geplant ist, dass der alte Airport spätestens ein halbes Jahr nach Eröffnung des BER schließt.