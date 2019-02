Warnstreik im Nahverkehr Berliner brauchen heute besonders viel Geduld

Es kam wie angekündigt: Am frühen Freitagmorgen hat bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ein Warnstreik begonnen. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots, U-Bahnhöfe verschlossen. Hunderttausende Fahrgäste sind betroffen. "Der Ausstand läuft in diesen Minuten an", sagte ein Ver.di-Sprecher am frühen Morgen. "Noch sind einige Nachtbusse unterwegs. Aber gegen 3.30 Uhr werden wohl alle Fahrzeuge in den Depots sein."

Die Gewerkschaft Ver.di hatte die 14.000 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch die meisten Busse fallen aus. Die Regionalzüge und die S-Bahn fahren dagegen nach Plan. In Betrieb bleiben auch einige Buslinien, die von Subunternehmen betrieben werden (mehr Informationen über die aktuellen Verbindungen finden Sie hier auf der BVG-Homepage).

Um 12 Uhr soll der Warnstreik enden. Das Unternehmen erwartet aber, dass der Verkehr auch dann noch einige Stunden unregelmäßig ist. Die "Berliner Zeitung" hat eigens einen Liveticker zum Streik eingerichtet sowie eine Facebook-Gruppe, in der sich Berliner zu Fahrgemeinschaften verabreden können.

Es geht los: wir werden heute bis 12:00 bestreikt und auch danach wird es leider einige Stunden dauern, bis der Betrieb wieder läuft. Als Team stehen wir hinter unseren Kollegen, deshalb: #Notbetrieb. Wir hoffen auf euer Verständnis. #BVG #Streik https://t.co/FUDBFsD8XP — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) 15. Februar 2019

Bereits im Vorfeld hatte die lokale Wirtschaft vor Kosten in Millionenhöhe gewarnt: "Wenn der Wirtschaftsverkehr und Zehntausende Pendler gleichermaßen ausgebremst werden, kann dies zu enormen Schäden bei den Unternehmen führen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. Handel, Dienstleister und Industrie drohten Umsatzeinbußen.

Ver.di hatte die Warnstreiks nach der ergebnislosen zweiten Runde in den Tarifverhandlungen angekündigt. In den Manteltarifverhandlungen für rund 14.000 Arbeitnehmer der BVG und Berlin Transport verlangt die Gewerkschaft eine 36,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Außerdem fordert sie Weihnachtsgeld, Änderungen an der Entgelttabelle und eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder. Der kommunale Arbeitgeberverband hält die Forderungen für nicht umsetzbar.