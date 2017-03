Berliner Flughäfen Bodenpersonal verlängert Streik bis Mittwoch früh

Das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen wird auch am Dienstag streiken. Der Ausstand in Tegel und Schönefeld ende dann am Mittwoch mit Beginn der Frühschichten gegen fünf Uhr, teilte Ver.di mit. Grund sei, dass die Arbeitgeber immer noch kein Entgegenkommen signalisiert hätten. Es sei bedauerlich, dass somit der Flugverkehr von und nach Berlin auch noch einen weiteren Tag eingeschränkt sei, erklärte Ver.di-Streikleiter Enrico Rümker. Die Gewerkschaft sei weiterhin gesprächsbereit, jedoch seien erneute Verhandlungen an ein deutlich verbessertes Angebot geknüpft.

In Tegel und Schönefeld herrscht seit dem frühen Morgen Stillstand. Laut Flughafenbetreiber Berlin Airport sind bereits 448 Abflüge in Tegel und 194 in Schönefeld gestrichen. Passagiere sollten sich vor Reisebeginn bei ihrer Fluggesellschaft informieren, ob ihr Flug stattfinde. Die Lufthansa teilte mit, dass all ihre Flüge von Frankfurt und München nach Berlin gestrichen wurden.

Bereits am Freitag hatte das Bodenpersonal an den beiden Airports nach Aufruf der Gewerkschaft Ver.di gestreikt, Hunderte Flüge waren ausgefallen. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2000 Beschäftigten der Bodendienste. Ver.di verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für Mitarbeiter der Bodendienste. Dabei gab es bereits mehrere Warnstreiks, zahlreiche Flüge fielen aus.

Ver.di fordert in Berlin bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Beschäftigten beim Check-in, beim Be- und Entladen der Flugzeuge und anderen Arbeiten auf dem Vorfeld erhielten derzeit im Durchschnitt etwa elf Euro pro Stunde. In einer Urabstimmung hatten sich 98,6 Prozent der Ver.di-Mitglieder für den Ausstand ausgesprochen.

Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne um durchschnittlich acht Prozent in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an, so der Sprecher am Samstag. "Wirtschaftlich ist zurzeit kaum mehr drin."

Die Flughafengesellschaft rät allen Passagieren dringend, sich vor ihrer Anreise bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu informieren.

Telefonliste der Fluggesellschaften in Tegel Telefonliste der Fluggesellschaften in Schönefeld