Berliner Pannenflughafen Millionenboni für schnelle Baufirmen

Gerade nahm der Hauptstadtflughafen BER die wichtigsten Hürden, um endlich fertiggestellt zu werden. Dennoch wird die Zeit knapp, den Pannenairport doch noch 2017 zu eröffnen. Damit das gelingen kann, sollen Prämien in Millionenhöhe Baufirmen zu einem schnelleren Arbeiten antreiben. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" Baufirmen Bonuszahlungen in Aussicht gestellt, sollten die Restarbeiten auf der Baustelle bis Anfang 2017 abgeschlossen sein. Die Sonderprämien habe die Geschäftsführung bei einem Spitzentreffen der Projektpartner vor anderthalb Wochen angeboten.

"Die Flughafengesellschaft wendet ein Beschleunigungsverfahren an, das bei Großprojekten üblich ist", sagte ein Flughafensprecher. Der Vorgang sei durch die Rechtsabteilung vergaberechtlich geprüft und für unproblematisch erklärt worden. Offenbar werden die geplanten Sonderzahlungen aber kommende Woche noch in Gremien des Aufsichtsrats thematisiert.

Am neuen Hauptstadtflughafen BER wird seit 2006 gebaut. Die zunächst für Sommer 2012 geplante Eröffnung scheiterte bislang an umfangreichen Bau- und Planungsmängeln. Der ursprüngliche Finanzierungsrahmen musste mehrmals aufgestockt werden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte vor der Abgeordnetenhauswahl in der Hauptstadt im September am Eröffnungstermin 2017 festgehalten. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD) sagte zuletzt aber, dass eine Eröffnung im ersten Halbjahr 2018 wahrscheinlich sei.

Zuletzt hakte es vor allem daran, dass das umstrittene Brandschutzkonzept nicht genehmigt worden war. Erst Anfang Oktober gab die zuständige Bauaufsichtsbehörde den geplanten Umbau der Brandschutzanlage frei. Weil die Anlage zuvor nicht funktioniert hatte, musste die BER-Eröffnung viermal verschoben werden.